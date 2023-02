Mainova Frankfurt: Entlastung bei Gas und Strom verzögert sich

Von: Christoph Manus

Der Preis für Strom und Gas ist stark gestiegen. Und die Umsetzung der Energiepreisbremsen lässt nicht nur bei Mainova in Frankfurt auf sich warten. © Renate Hoyer

Viele Kunden des Energieversorgers Mainova werden von Energiepreisbremsen des Bundes profitieren. Doch das Frankfurter Unternehmen hat es noch nicht geschafft, sie umzusetzen.

Die Kundinnen und Kunden des Frankfurter Energieversorgers Mainova werden noch nicht zum 1. März von den Energiepreisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme profitieren, mit denen der Bund dämpfend auf die Energiekosten einwirken will. Das hat das mehrheitlich städtische Unternehmen am Montag mitgeteilt.

Die Energiebremsen deckeln den Preis für Strom für 80 Prozent des früheren Verbrauchs, rückwirkend zum 1. Januar, auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Für 80 Prozent des Gasverbrauchs wird der Preis auf 12 Cent, für Fernwärme auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde begrenzt. Weil die Mainova-Tarife inzwischen in der Regel über diesen Sätzen liegen, können viele Haushalte und Betriebe eine Rückzahlung oder einen künftig niedrigeren Abschlag erwarten. Doch wann dies soweit ist, konnte das Unternehmen am Montag auch auf Anfrage nicht sagen. Man werde die Kundinnen und Kunden so bald wie möglich informieren, hieß es lediglich. Diese erhielten die ihnen zustehende Entlastung automatisch, Ihnen entstehe kein Nachteil, teilte Mainova mit.

Als Gründe für die Verzögerung, zu der es auch bei anderen Energieversorgern kommt, nennt die Mainova „äußerst knappe Fristen, aufwendige IT-Implementierungen der erforderlichen Abrechnungs-Software, verschiedenste Tarifkonstellationen und stark individualisierte Regelungen für Geschäftskunden“. cm