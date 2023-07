Frankfurt öffnet sich zum Main

Von: Christoph Manus

Noch ist der Mainkai in Frankfurt eine breite Asphalttrasse. Künftig könnte es dort mehr Grün, Gastronomie und Kultur geben. © christoph boeckheler

Die Frankfurter Stadtregierung geht die Entwidmung des Mainkais an. Die Uferstraße soll dauerhaft autofrei werden. Gleichzeitig befasst sie sich mit Visionen für eine neue Nutzung.

Der Mainkai am nördlichen Frankfurter Mainufer, der bislang nur in den Sommermonaten für den Autoverkehr gesperrt ist, soll noch in dieser Wahlperiode dauerhaft autofrei werden. Dieses im Koalitionsvertrag von Grünen, SPD, FDP und Volt vereinbarte Ziel haben der scheidende Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) und Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) am Donnerstag bekräftigt. Frankfurt werde auf diese Weise auch am Nordufer wieder stärker an den Fluss rücken, der Mainuferpark deutlich erweitert werden. Rund um den Eisernen Steg könne einer der schönsten Plätze der Stadt entstehen, sagte Gwechenberger bei der Vorstellung von Visionen, die ein Expertenworkshop im Auftrag der Stadt entworfen hat.

Das Mobilitätsdezernat ist, wie Majer auf Fragen hin berichtete, bereits dabei, eine Entwidmung der Straße vorzubereiten. Er hält es für möglich, dass die Stadtverordneten noch in diesem Jahr den Magistrat beauftragen, diese förmlich beim Regierungspräsidium zu beantragen. Gwechenberger nannte es denkbar, dass in fünf Jahren erste größere Veränderungen sichtbar seien. Zentral sei für ihn, dass der Stadtraum attraktiver für Menschen werde, die zu Fuß unterwegs seien.

Frankfurt: Urban Land Institute schlägt „Mainkai Urban Park“ vor

In die geplante Umgestaltung des nördlichen Mainufers könnten Vorschläge eines Expertenworkshops des Urban Land Institutes (ULI) einfließen, das sich als Forschungs- und Bildungsorganisation für nachhaltige Stadtentwicklung und Fragen der Immobilienwirtschaft versteht. Zentral ist für die Fachleute aus London, Barcelona, Madrid, New York oder Delft, die sich vom 25. bis 30. Juni in Frankfurt trafen, die Entwicklung eines „Mainkai Urban Park“.

Am Mainufer könnte es nach ihren Vorstellungen etwa eine Konzertbühne im Wasser geben, ein Badeschiff oder auch eine Markthalle. In den 1920er-Jahren sei im Main gebadet, am Ufer Kaffee getrunken, Sport getrieben worden. Nach dem Krieg habe die Stadt dem Fluss den Rücken gekehrt, sagte Sabine Georgi, Geschäftsführerin von ULI Deutschland. Das könne sich nun ändern. Sie legte von sich aus offen, dass der Workshop auch von Unternehmen der Immobilienwirtschaft unterstützt worden sei.

Mainkai Frankfurt: Expertengremium hält Verkehrsprobleme für lösbar

Frankfurt könne zur „City of Flow“, zur Stadt des Flusses, werden, sagte Georgi. „Wir wollen den Menschen das Herz Frankfurts zurückgeben.“ Von einer Aufwertung des Mainufers könnte nach Vorstellungen des Expertengremiums auch das Bahnhofsviertel profitieren. Es bringt den Bau architektonischer „Ikonen“ in diesem Abschnitt des Flusses ins Spiel. Bei der Umsetzung der Pläne könne eine Entwicklungsgesellschaft helfen, hieß es.

Die Verkehrsprobleme, die eine Sperrung des Mainkais für Autos und Lastwagen mit sich bringt, halten die Fachleute für lösbar. Dazu müssten lokale Probleme in Sachsenhausen aber näher untersucht und ein integrierter multidisziplinärer Mobilitätsplan erstellt werden. Für den Mainkai schlagen die Expert:innen Spuren für verschiedene Geschwindigkeiten vor, also etwa für Fußgänger:innen, Fahrradfahrer:innen, Rettungsdienste und den Lieferverkehr.

Stadt Frankfurt probiert bei „Sommer am Main“ bereits neue Nutzungen aus

Seitdem der Mainkai übergangsweise gesperrt ist, gibt es wieder Kritik über Staus auf der Sachsenhäuser Seite des Mains. Majer sagte am Donnerstag, er könne den Ärger durchaus verstehen, nannte die Debatte aber zugleich „etwas provinziell“. Allgemein liege Frankfurt bei Staus „ganz weit hinten“. Am Mainkai gehe es zudem um die Zukunft der Innenstadt, ein attraktiveres Mainufer, wie es dies in Sachsenhausen bereits gebe. Gwechenberger sagte, die Stadt werde an Lösungen arbeiten, die dazu führten, dass weniger Durchgangsverkehr am Mainufer entlang fließe.

Der neue Planungsdezernent wies darauf hin, dass die Stadt zum Beispiel mit dem „Sommer am Main“ bereits jetzt verschiedene Nutzungen für den Uferbereich teste. Mit Angeboten aus Sport, Kultur und Nachhaltigkeit lädt sie dabei ein, sich den Stadtraum anzueignen. Die damit gemachten Erfahrungen flössen in die Pläne zur Neugestaltung des Areals ein.