Mainkai Frankfurt: Vorspiel für mehr Leben am Fluss

Von: Christoph Manus

Bei Sommer am Main in Frankfurt ging es am Sonntag sportlich zu, etwa beim Rollstuhlbasketball. © Monika Müller

Die erste Phase von Sommer am Main in Frankfurt endet, weil am Ufer das Mainfest beginnt. Die Koalition strebt einen autofreien Mainkai an. Auch der Sportkreis hat dafür schon Ideen.

Im Rollstuhl Basketball spielen? Das probieren einige am Sonntagmittag vor dem Eisernern Steg aus. Werfen und passen ist nicht so schwierig. Doch was ist, wenn der Ball herunterfällt? „Einfach den Ball ans Rad drücken“, rät einer vom Skywheelers-Team, das seinen Sport auf dem für Autos gesperrten Mainkai in der Frankfurter Innenstadt präsentiert. Am Historischen Museum hat der Alpenverein eine Kletterwand aufgebaut, Richtung Leonhardskirche lädt die „Freestyler Crew“ ein, auf einer langen Sprungmatte mehr oder weniger Akrobatisches zu wagen. Richtig voll ist es diesmal nicht bei „Sommer am Main“. Es hat aber auch gerade erst aufgehört, wie verrückt zu regnen.

Für Roland Frischkorn, den Vorsitzenden des Sportkreises Frankfurt, ist der „Sommer am Main“ mit seinem Angebot aus Sport, Musik, Gastronomie letztlich ein Vorspiel für die Zeit nach der von der Römer-Koalition angestrebten Entwidmung des Mainkais als Straße für den Autoverkehr. Den Raum „im Herzen der Stadt“ könne man sinnvoller nutzen als bisher, sagt der frühere SPD-Stadtverordnete. Etwa für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum. Im Hafenpark zeige sich, wie groß der Bedarf dafür sei. Auch am Mainkai sollte es nach seinen Vorstellungen etwa Möglichkeiten für Ballspiel, Calisthenics, also Kraftsport, zum Boule spielen und Klettern geben. Er regt zudem an, doch noch einmal über ein Badeschiff nachzudenken.

Mainufer Frankfurt: Stadtrat sieht Chance für größere Liegewiesen

Die provisorische Nutzung des Mainkais in den Sommermonaten ist durchaus umstritten. In Sachsenhausen klagen nicht wenige über zunehmende Staus und haben dabei im Römer unter anderem die CDU hinter sich. Die Linke wiederum dringt darauf, den Mainkai so rasch wie möglich umzubauen. In sozialen Netzwerken gibt es Kritik, dass sich das Angebot am Mainufer letztlich auf die Fläche von der Leonhardskirche bis zum Historischen Museum beschränke. In der Tat hat sich jenseits der Kirche nicht viel getan. Donutförmige orangefarbene Sitzgelegenheiten und ein paar Schirme stehen herum. Zumindest beim heftigen Regenschauer vor Beginn des Sonntagsprogramms sind sie sehr gefragt.

Dass im Westen des Bereichs wenig los ist, verteidigt Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) ausdrücklich. Vor dem Eisernen Steg könne einer der schönsten Plätze Frankfurts entstehen, mit Gastronomie, mit Sportangeboten, ein Ort zum „Sehen und Gesehenwerden“. Jenseits dieses Platzes sollte es aus seiner Sicht aber Bereiche zum Entspannen geben. Dort könne zum Beispiel die Liegewiese erweitert werden, sagt er am Sonntag.

In Frankfurt beginnt am Freitag das Mainfest - Feuerwerk zum Abschluss

Der Stadtrat geht davon aus, dass der Magistrat Ende des Jahres einen konkreten Vorschlag zur künftigen Nutzung des Mainkais macht und dabei auch ein Konzept zur Verkehrslenkung aufzeigt. Er spricht von einer wegweisenden Entscheidung. Aus seiner Sicht haben sich die Staus aber auch seit der provisorischen Sperrung in Grenzen gehalten,

Nun beginnt am Main erstmal der Aufbau für das Mainfest. Von Freitag an werden ein Riesenrad, viele andere Fahrgeschäften und Buden am Ufer stehen. Am späten Montagabend, 7. August, soll das Volksfest wieder mit einem Feuerwerk enden.

Sommer am Main in Frankfurt: Probleme mit Barrierefreiheit

Erst am Freitag, 11. August, geht dann das „Sommer am Main“-Programm weiter. Zumindest kleinere Veränderungen soll es geben. Andere wären bitter nötig. „Sportlich, integrativ, bunt“ lautete das Motto des gestrigen Programms am Main. Alexander Bauer von der Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft aber berichtet vor der Eröffnung, es sei ihm nicht gelungen, mit seinem Rollstuhl alleine in die Behindertentoilette zu gelangen. Für die Stadt verspricht Stadtrat Gwechenberger das aufzugreifen.

Eine Umfrage der Stadt Frankfurt zum Sommer am Main ist unter www.ffm.de zu finden.