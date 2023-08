Mainfest in Frankfurt: Öffnungszeiten und Programm – das Wichtigste auf einen Blick

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das Mainfest 2023 findet von Freitag (4. August) bis Montag (7. August) in Frankfurt statt – mit „Fischerstechen“ und Feuerwerk der Superlative.

Frankfurt – Das Mainfest an Mainkai, Fahrtor und Römerberg soll wieder zahlreiche Besucher an den Main locken. Wie die Stadt Frankfurt mitteilte, zählt das Mainfest zu den ältesten Volksfesten der Stadt und bietet „mit seinen großen Sommergärten am Mainufer eine gute Möglichkeit, den Fluss und seine Ufer zu erleben“.

Zu den Höhepunkten des Festes zählten auch in diesem Jahr das „Fischerstechen“ und die Eröffnung des Mainfestes mit Wein aus dem Gerechtigkeitsbrunnen. Abgeschlossen wird das Fest mit einem Feuerwerk der „Superlative“, kündigte die Stadt Frankfurt an.

Ein Riesenrad dreht sich auf dem Mainfest in Frankfurt. (Archivbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Mainfest 2023 in Frankfurt: „Fischerstechen“ und Feuerwerk der „Superlative“

Die Eröffnung des Mainfestes finde am Freitag, 4. August, um 18 Uhr auf dem Römerberg am Gerechtigkeitsbrunnen statt. Im Rahmen des Festes werde der Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg traditionell zum „Weinbrunnen“ umfunktioniert. Das „Fischerstechen“ sei für Sonntag, 6. August, um 16 Uhr am Eisernen Steg geplant, während das Abschlussfeuerwerk am Montag, 7. August, um 22 Uhr den Himmel über dem Main erhellen werde.

Mainfest 2023 in Frankfurt: Öffnungszeiten und Programm – Live-Musik auf dem Römerberg Freitag, 4. August, 12 bis 1 Uhr: 18 Uhr Eröffnung, 19.30 bis 23.30 Uhr Old Beer Devilz Samstag, 5. August, 12 bis 1 Uhr: 15 bis 18 Uhr Stadtkapelle Bergen-Enkheim, 20 bis 23.30 Uhr Rabaz Sonntag, 6. August, 12 bis 24 Uhr: 15 bis 18 Uhr Trachtenkapelle Breitenbrunn, 16 Uhr „Fischerstechen“ (Eiserner Steg), 20 bis 23.30 Uhr Buzzing Basement Montag, 7. August, 12 bis 24 Uhr: 19.30 bis 23.30 Uhr The Funhouse, 22 Uhr Feuerwerk (Mainufer)

Mainfest 2023 in Frankfurt: Volksfest hat seinen Ursprung im Fischerfest

Nach Angaben der Stadt Frankfurt ist das heutige Mainfest im Mittelalter als Fischerfest entstanden. Das „Fischerstechen“ sei ein alter Brauch der Fischer. Ursprünglich sei das „Fischerstechen“ ein Wettkampf der Fischer um die besten Plätze auf dem Fischmarkt gewesen. Heute sei es ein Schaukampf zur Unterhaltung.

Es handele sich um einen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften, die in Booten gegeneinander antreten. Ziel sei es in der Regel, die Mitglieder der anderen Mannschaft mit einem Speer aus ihren Booten ins Wasser zu stoßen. (cas)