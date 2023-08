Mainfest: Frankfurts ältestes Fest startet am Freitag

Von: Sandra Busch

Auch das Riesenrad dreht sich ab Freitag wieder am Main – an derselben Stelle wie jedes Jahr. dpa © Frank Rumpenhorst/dpa

Am Freitag eröffnet das Mainfest – mit Ochs, Fischerstechen und einem Weinbrunnen.

Im strömenden Regen laden die Schausteller:innen am Mittwoch am Mainkai aus. Völlig durchnässt wird geschleppt und geschraubt – „es hilft ja nichts, am Freitag muss alles fertig sein“, sagt Christian Müller, Veranstaltungsleiter der Tourismus+Congress GmbH. Denn dann startet wieder das Mainfest für vier Tage, das „älteste urkundlich erwähnte Fest Frankfurts“. Dafür muss auch im Regen durchgearbeitet werden.

Das Wetter, nun, es ist sicher für die Natur berauschend, dem Feiern von Festen eher nicht so zuträglich. Bis zu 250 000 Besucher:innen kommen gewöhnlich zum Mainfest, „vielleicht nun ein paar weniger“, sagt Müller und blickt gen grauem Himmel. Die Vorhersage für die Festtage, eher „beschaulich“, sagt Müller. „Aber Feste werden gefeiert, wie sie fallen – und wir haben ja keinen Frost, nur leichten Regen.“

Das Mainfest fällt stets auf das erste Augustwochenende. Und auch wenn es nun mal regnen sollte, die Tradition wird wie eh und je aufrechterhalten. Als es 1340 das erste Mal gefeiert wurde, gab es zwar noch kein Riesenrad, keinen Auto-Scooter, keinen Break Dancer wie jetzt auf dem Fest, aber nach alter Sitte wird weiterhin der Gerechtigkeitsbrunnen am Römer zum Weinbrunnen umfunktioniert und es dreht sich der Ochs am Spieß.

Und noch eine uralte Tradition wurde vor einigen Jahren wiederbelebt: das Fischerstechen. Die Fischerzunft Frankfurt stellt Boote und Kostüme, die Schausteller:innen und andere versuchen, ihre Konkurrenz ins Wasser zu stechen. „Eine extreme Gaudi“, sagt Müller. Früher wurden so die besten Plätze auf dem Mainfest vergeben, heute werden die Gewinner:innen auf einem eigens gefertigten Bembel verewigt, der in der Touristeninformation steht.

Termine Offiziell eröffnet wird das Mainfest am Freitag, 4. August, 18 Uhr, durch Stadtrat Christian Setzepfandt. Das Fest findet bis Montag, 7. August, statt. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 12 bis 1 Uhr, Sonntag und Montag von 12 bis 24 Uhr. Das Fischerstechen beginnt am Sonntag um 16 Uhr, das Feuerwerk am Montag um 22 Uhr. sabu

110 Geschäfte gibt es auf dem Römerberg und am Mainkai. Darunter sieben Fahr- und Belustigungsgeschäfte, sieben Kinderfahrgeschäfte, Schießbuden, Verkaufs- und Süßwarenstände und natürlich Imbisse und Gastronomie. Zudem ist eine Bühne auf dem Römerberg aufgebaut, auf der Kapellen und Bands spielen.

Die Organisation des Festes ist immer wieder eine Herausforderung. So sollen die Stände etwa immer möglichst an derselben Stelle stehen. Nicht so einfach in „einer dynamischen Stadt wie Frankfurt mit vielen Baumaßnahmen“, sagt Müller. Aber wichtig für die Schausteller:innen. „Es ist für uns ein herber Verlust, wenn wir woanders stehen“, sagt Ludwig Levy vom Vorstand des Schaustellerverbands Frankfurt Rhein-Main. Dann würde die Kundschaft sie nicht finden – sie isst einfach am liebsten an derselben Stelle.

Problem auch: gestiegene Kosten. „Aber wir können noch normale Gastronomiepreise nehmen“, so Patrick Hausmann vom Schaustellerverband. „Durch die Masse auf dem Mainfest können wir das auffangen.“ Kein Problem gibt es in diesem Jahr mit dem Abschlussfeuerwerk am Montagabend. Dank des Regens. „Es besteht keine Waldbrandgefahr, das Feuerwerk ist bedenkenlos“, sagt Müller. Auch über Sonnensegel zum Hitzeschutz muss sich niemand Gedanken machen. „Das ist dieses Jahr nicht nötig.“