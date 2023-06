Mahnung gegen das Wegschauen im Frankfurter Römer

Von: Steven Micksch

Teilen

Künstler Andrea Capucci zeigt im Foyer vorm Plenarsaal im Römer seine Skulptur. © Peter Jülich

Die Kunstinstallation des Italieners Andrea Capucci im Römer soll die hiesige Politik an ihre Verantwortung für Geflüchtete erinnern. Auch die Höhe der finanziellen Unterstützung für die Seenotrettung bedarf einer Justierung.

Die Betrachtung der Kunstinstallation von Andrea Capucci lässt einen irgendwie erschaudern. Dabei sieht das Ganze so surreal aus. Ein Junge liegt mit dem Gesicht nach unten am Boden. Dahinter knien neun Figuren und legen teilweise Rosen nieder. Hinter ihnen stehen viele weitere Figuren, ohne Arme und nur mit angedeuteten Gesichtern. Mal nach vorn gebeugt, mal distanziert und wegschauend. Genau das soll die Installation „Die Beweinung“ verhindern, sagt Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne). „Es soll in dieser Stadt keine Kultur des Wegschauens geben.“

Die Skulptur steht nun im Vorraum des Plenarsaals im Frankfurter Römer. Sie ist angelehnt an den Tod des kleinen syrischen Jungen Alan Kurdi, der 2015 an der türkischen Mittelmeerküste tot angeschwemmt wurde. Er stehe ikonographisch für die vielen Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer sterben.

Vor einigen Wochen stand die Skulptur noch im Palmengarten. Als Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) sie sah, habe für sie festgestanden, dass sie das Thema aufgreifen und auch im politischen Rahmen zeigen wolle, erklärte sie beim Pressegespräch am Donnerstag. Arslaner machte es möglich und so stehen die Figuren nun vor dem Eingang zum Plenarsaal und mahnen die Stadtverordneten ihrer Verantwortung. Kurioser Zufall: In der Installation sind es 93 Figuren und auch im Parlament sitzen 93 Stadtverordnete. „Man hätte sie schon mit Namen beschriften können“, so Arslaner. Das würde sicherlich nicht jedem oder jeder gefallen.

Schließlich stehen die Figuren ohne Arme auch für Tatenlosigkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, aber auch Desinteresse – ob verschuldet oder nicht. Für Arslaner ist klar, dass die Installation die Betrachtenden mit dem Herzen berühre. „Wir spüren dann die menschliche Verantwortung.“ Diese trügen auch die Frankfurter Stadtverordneten gegenüber den geflüchteten Menschen. „Wir wollen eine hilfsbereite Stadt sein“, sagt Heilig.

Wie passen dann aber die jüngsten politischen Entwicklungen ins Bild? Zuerst der von der Bundesregierung mitgetragene EU-Asylkompromiss und dann die Entscheidung der Koalition im Römer, die Seenotrettung mit 20 000 Euro zu unterstützen? Heilig findet klare Worte: „20 000 Euro sind peinlich.“ Diese Summe sei nicht ausreichend. „Wir werden da noch mal reingehen“, versprach sie. Das letzte Wort soll also noch nicht gesprochen sein.

Beim Asylkompromiss erklärt sie, dass die Grünen den jetzigen Entwurf nicht mitgetragen hätten. Man habe nur unter der Prämisse zugestimmt, dass die Verfahrensfragen, beispielsweise dass Familien mit Kindern an der Grenze festgesetzt werden sollen, nachgebessert werden müssen. Das sei nun Aufgabe der Bundesregierung.

Die Skulptur werde nun für ein halbes Jahr im Vorraum stehen. Danach hoffe man, sie als Leihgabe auch in andere Städte, vor allem in andere Parlamente bringen zu können, um auch dort an die Verantwortung der Menschen zu erinnern, hieß es am Donnerstag. Der italienische Künstler Andrea Capucci ist froh, dass sein Werk in Frankfurt steht. Im eigenen Land sei es schwer, so etwas zu platzieren. Dabei wäre es wichtig. Auf Italienisch erklärt er, dass Italien vergessen habe, dass es schon immer Migration gegeben habe und die Menschen aus Italien selbst in andere Länder immigriert seien – ohne auf Abschottung getroffen zu sein.

Sein Werk solle aber nicht nur eine negative Botschaft sein. Die Installation sei auch eine Anregung, trotz einer komplizierten Situation, anders zu handeln. Damit Kinder wie Alan Kurdi nie wieder auf der Flucht ertrinken.