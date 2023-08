Magistratsentscheidung: Vorerst kein neuer Betriebshof Nord

Eckenheim VGF will das Depot Eckenheim umbauen. Schwabstraße 18,.Innenstadt. Aufgenommen am 08.10.2021 © Rainer Rüffer

Die VGF benötigt Platz für ihre wachsende Fahrzeugflotte - und findet ihn in den bestehenden Depots. Völlig vom Tisch ist ein Neubau des Betriebshofes Nord aber doch noch nicht.

Frankfurt kauft mehr Fahrzeuge für U-Bahn und Straßenbahn. Das freut die Fahrgäste, gibt es dann doch mehr Fahrten oder mehr Platz in den Bahnen. Die städtische Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) aber braucht auch mehr Platz für die Züge. Dafür deutet sich nun eine Lösung an – anders als gedacht.

Lange schon wird über einen neuen Betriebshof Nord auf dem Areal nördlich der U-Bahn-Strecke nach Oberursel zwischen Niederursel und Weißkirchen, direkt westlich neben der A5 gelegen, spekuliert. Auch mögliche Standorte am Alten Flugplatz Bonames, auf dem Pfingstberg und nördlich von Nieder-Eschbach hatte die VGF intern genannt. Nun der Schwenk: „Die Planung für einen neuen Betriebshof im Frankfurter Norden wird aktuell nicht weiter betrieben“, erklärt der Magistrat in einer neuen Stellungnahme für den Ortsbeirat 13 (Nieder-Erlenbach). Stattdessen sollen bestehende Standorte erweitert werden, kündigt Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) an.

Mehr Kapazitäten sind nötig: Ende 2022 hat die Auslieferung von 58 Straßenbahnen der neuen Baureihe T begonnen. Im Gegenzug sollen 35 der 38 R-Wagen ohne Klimaanlage verkauft werden. Hinzu kommen 23 U-Bahn-Mittelwagen, die die VGF zu den Wagen der jüngsten U-Bahn-Bauserie „U5“ bestellt hat. Mit ihnen reicht die Kapazität an Fahrzeugen aus, damit auch 2025 die dann ins Europaviertel verlängerte U5 bestückt werden kann.

Abstellen will Siefert die Fahrzeuge, indem vorhandene Abstellanlagen wachsen. „Die Kapazität wird reichen für das, was wir im Moment bestellt haben.“ Es sei gut, wenn Bahnen innenstadtnäher abgestellt werden könnten, „näher am Bedarf“. Daher werde man „das Depot Eckenheim wieder öffnen“, kündigt der Mobilitätsdezernent an.

Die alte Wagenhalle von 1911 soll „als richtiger Betriebshof mit kleiner Werkstatt“ wieder in Betrieb gehen, kündigt Siefert an. Diesen Status hatte der Standort 2003 verloren, als er in den Betriebshof Ost in Seckbach überging. Seither wird Eckenheim nur noch fürs Abstellen historischer Fahrzeuge genutzt. Mit 27 überdachten Gleisen bietet das Depot Eckenheim viel Platz. Allerdings hat das Depot Eckenheim ein Problem: Einst für schmalere Straßenbahnwagen errichtet, liegen die Gleise für die breiteren U-Bahn-Wagen zu dicht nebeneinander. Die Gleise bei einer Sanierung einfach auseinanderzuziehen, lässt die Gebäudestruktur wohl nicht zu. „Wir prüfen derzeit, ob es eine Sanierung wird oder ein Neubau“, erklärt Siefert. Ein Neubau könnte gleich auf moderne Anforderungen an Arbeitsplätze und an die breiteren Stadtbahnfahrzeuge angepasst werden.

Für die Straßenbahnen will Siefert das Depot Gutleut erweitern. Hinter der Wagenhalle mit ihren 22 Abstell- und fünf Werkstattgleisen möchte die VGF zusätzlich sechs Abstellgleise ergänzen. Sie sollen auf 4500 Quadratmetern zwischen Depot und Gutleutstraße entstehen, geht aus einer internen Vorplanung der VGF hervor. Eine Überdachung soll vorbereitet werden.

Das letzte Wort über den Betriebshof Nord sei aber noch nicht gesprochen, so Siefert. Er solle weiterhin stadtplanerisch berücksichtigt werden. „Wir wollen diese Variante ziehen können, wenn wir sie brauchen.“ Schließlich sei eine weitere Ausweitung des Nahverkehrs gewollt.