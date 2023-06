Magische Maschinen im Frankfurter Liebieghaus

Vinzenz Brinkmann mit einer griechischen Vase, die den erfindungsreichen Schmied der Götter, Hephaistos, zeigt. © Christoph Boeckheler

Das Frankfurter Museum entdeckt eine vergessene Welt wieder: Hoch komplexe Technik und Mathematik gab es schon vor Jahrtausenden – man kann nur staunen über diese Rekonstruktionen

Fangen wir ausnahmsweise mal am Ende dieser wirklich sehenswerten Ausstellung an, die aktuell bis zum 10. September im Frankfurter Museum Frankfurter Liebieghaus zu sehen ist. „Maschinenraum der Götter – wie unsere Zukunft erfunden wurde“ zeigt raffinierte und hoch komplexe, allerdings aber auch jahrtausendealte technische Errungenschaften und endet mit einem wahren Gruseleffekt, so wie man ihn sich durchaus auch in einem antiken Tempel vorstellen könnte.

Im letzten Raum der historischen Villa am Mainufer mit ihrem verwunschenen Park steht eine überlebensgroße Figur des griechischen Gottes Apollon, so bunt bemalt, wie die langjährigen Forschungen von Vinzenz Brinkmann und seiner Frau Ulla Koch-Brinkmann das vermuten lassen. So alt, so bewährt – aber um den Stamm, auf den sich der olympische Gott lässig stützt, windet sich züngelnd und pulsierend eine gewaltige Pythonschlange, so lebensecht, dass es ein Schock für alle Schlangenphobiker:innen auch in der Gegenwart sein dürfte.

Geschaffen hat die unheimliche Maschine der US-Künstler Jeff Koons, einer der teuersten und aktuell bekanntesten Stars auf dem Kunstmarkt. Koons ist dem Liebieghaus seit einer großen Ausstellung vor einigen Jahren eng verbunden und seither auch ein Bekannter des Archäologenpaars Koch-Brinkmann. „Wir wollten diese Figur unbedingt zeigen“, sagt Vinzenz Brinkmann. „Dass wir das geschafft haben, hat auch Jeff Koons sehr gefreut!“

Koons greift da eine große Tradition auf: In griechischen und römischen Tempeln gab es, so berichten es antike Schriftsteller, geheimnisvolle Apparaturen, die Statuen lebendig zu machen schienen, Türen wie von Geisterhand öffneten oder Flammen scheinbar von selbst entzündeten, den Lauf der Planeten vorhersagten oder die verstreichende Zeit auch ohne den Sonnenstand vorhersagen konnten.

All das war keine Zauberei, sondern Resultat hoch komplexer technischer Erfindungen und langjähriger Forschung und Naturbeobachtung schon vor 2500 Jahren. Erhalten ist davon - außer einigen wenigen Beschreibungen in zeitgenössischen Chroniken oder Theaterstücken – praktisch nichts. Umso faszinierender ist, was die Brinkmanns mit viel Kreativität und Lust am Experiment, aber stets wissenschaftlich fundiert und auch für Nicht-Fachleute nachvollziehbar zeigen können.

Vieles scheint fast unglaublich, der hoch komplexe, in einem antiken Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikythera im Jahr 1900 entdeckte Mechanismus beispielsweise konnte offenbar die Planetenstände exakt vorhersagen, im Liebieghaus wird der neueste Stand der Forschung dazu dargestellt und der schwer beschädigte Apparat am Computer wieder zum Laufen gebracht. Das kann auch Technik-Laien begeistern.

Sommer im Museum Im Frankfurter Liebieghaus, Schaumainkai 71, ist noch bis zum 10. September die Ausstellung „Maschinenraum der Götter“ zu sehen. Das Metropolitan Museum New York hat danach Interesse an einer Übernahme. Den „Sommer im Museum“ kann man auch im schönen Garten des historischen Hauses verbringen. Geboten wird ein entspanntes Programm, unter anderem mit Live-Musik. Das erste Konzert ist am Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr, mit der deutsch-türkischen Indie-Band Engin, gefolgt von Quartertone, Discovery Collective und Mikio (Jazz, RnB, Alternative) am Donnerstag, 6. Juli und vielen weiteren Konzerten. Der Eintritt kostet jeweils 19 Euro, 9 Euro ermäßigt für Studierende, Auszubildende und Schüler:innen. Tickets gibt es im Vorverkauf online unter shop.liebieghaus.de. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter im Garten des Museums statt und werden nur bei offizieller Unwetterwarnung abgesagt. aph

Wenn Museen Sonderausstellungen zeigen und dafür keine gesonderten Räume haben, wird meist die eigene Dauersammlung weggepackt – das enttäuscht manche, die deswegen kommen, und es ist ziemlich aufwendig. Das Liebieghaus geht für den „Maschinenraum der Götter“ einen eigenen, auch ästhetisch überzeugenden Weg. Die internationalen Leihgaben sind in die ständige Sammlung integriert, da stehen nun also astronomische Geräte aus dem mittelalterlichen Irak neben den eigenen gotischen Madonnen aus Deutschland oder den Frankfurter Statuen aus dem Alten Rom.

Was das Liebieghaus zeigen kann, ist hochkarätig – unter anderem eine 1,8 Tonnen schwere Marmorstatue, der berühmte „Atlas Farnese“ aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel oder eine fast 4000 Jahre alte, auf den ersten Blick ganz unscheinbare Tontafel aus Mesopotamien, die bereits den „Satz des Pythagoras“ (den der griechische Philosoph angeblich erst 1500 Jahre später entdeckt haben soll) enthält. „Ich bin immer noch erstaunt, dass uns die Universität Yale ein so herausragendes Stück ausgeliehen hat“, sagt Brinkmann.

Der „Atlas Farnese“, so ist Brinkmann überzeugt, ist die römische Kopie einer griechische Sternenuhr, die im „Turm der Winde“ in Athen stand und ganz exakt den Lauf der Planeten am Himmel anzeigte. Vielleicht war der Mechanismus von Antikythera ein Hilfsmittel für den Aufseher einer solchen Uhr, um regelmäßig die Ganggenauigkeit zu überprüfen.

Maximale Effizienz und Ausbeutung von Natur und Umwelt, wofür Technik heute oft steht, das sind Ansprüche an Maschinen, die erst im 18. Jahrhundert aufkamen. Faszinierend sind die Gedanken, die hinter den antiken ägyptischen, griechischen, römischen, chinesischen oder arabischen Maschinen stecken – die Arbeit sollten sie den Menschen nicht abnehmen. Vieles, etwa die frühen optischen Experimente, die schon ein Vorläufer des Kinos sind, oder die eleganten Apparaturen in römischen Villen dienten dem Vergnügen einer Elite oder waren intellektuelle Gedankenspiele. „Arbeitskraft in Form von Sklaven hatte man in der Antike mehr als genug“, sagt Brinkmann.

Und viele der Apparate im „Maschinenraum der Götter“ sollten einst wohl einfach ein heiliges Schaudern auslösen, so wie das heute noch die Schlange im Koons-Kunstwerk macht.

Der Garten des Frankfurter Liebieghauses gilt als einer der schönsten in Frankfurt. © Christoph Boeckheler