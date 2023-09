Männer mit Langwaffe in Straßenbahn – Polizeieinsatz in Frankfurt

Blaulicht

Zwei Männer hantieren an einem Bahnhof in Frankfurt mit einer Langwaffe herum. Nach einem Polizeieinsatz in klar: Sie werden sich auch wegen eines anderen Delikts verantworten müssen.

Frankfurt – Aufregung am Dienstag (5. September) in einer Straßenbahn in Frankfurt. Wie die Polizei mitteilt, lösten zwei Männer im Alter von 23 und 40 Jahren am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr einen Polizeieinsatz aus.

Was war passiert? Eine Passantin bemerkte an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Frankfurt-Niederrad ein Duo, das abwechselnd mit einer Langwaffe in die Luft zielte. Sie verlor die beiden aus den Augen, alarmierte jedoch die Polizei.

Polizeieinsatz in Frankfurt-Niederrad – Duo mit Langwaffe in Straßenbahn

Alarmierte Polizeistreifen konnten die Verdächtigen kurz darauf in einer vor Ort wartenden Straßenbahn der Linie 12 ausfindig machen, beide aus dieser herausholen und anschließend festnehmen. Die Beamten stellten in der Folge bei ihnen die Waffe, bei der es sich um ein Luftgewehr handelte, sicher.

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus trugen die Männer eine Mülltüte bei sich, in welcher sich Diebesgut befand, das einem Einbruchsdiebstahl aus einer Gartenhütte zugeordnet werden konnte. Neben dem ebenso entwendeten Luftgewehr befanden sich in der Tüte noch diverse Werkzeuge, darunter eine Stichsäge, eine Heckenschere, ein Akku-Schrauber, eine Elektro-Kettensäge, ein Kettenschärfgerät, ein Elektro-Kombi-Werkzeug sowie ein Obertheken-Trockenkühlgerät samt Flachzapfkopf.

Die Polizeibeamten verbrachten die beiden 23 und 40 Jahre alten Männer vom Bahnhof Frankfurt-Niederrad, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Gegen sie wird nun aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (fd)

