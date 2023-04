Lyriktage Frankfurt im Mai

Von: Florian Leclerc

Das Hessische Literaturforum im Mousonturm ist ein Veranstaltungsort. Foto: Peter Jülich © peter-juelich.com

Die Stadt Frankfurt veranstaltet das Literaturfestival Lyriktage Frankfurt mit zahlreichen Autorinnen und Autoren.

Das Kulturamt veranstaltet vom 23. bis 26. Mai das Literaturfestival Lyriktage Frankfurt, das alle zwei Jahre stattfindet. Der Dichter Nico Bleutge hält zur Eröffnung eine Frankfurter Rede zur Gegenwartslyrik, ein Programmpunkt, den es auch bei den folgenden Lyriktagen geben soll.

46 Beteiligte treten auf. Neben Lesungen und Gesprächen findet ein Panel zu Lyrik und künstlicher Intelligenz statt. Die Lyrikszene aus Frankfurt und der Umgebung stellt sich im Hessischen Literaturforum vor. Weitere Formate sind „Lyrik aus der Nachbarschaft“ und die „Lange Nacht der Lyrik“. Mit der russischen Dichterin Maria Stepanova ist die diesjährige Trägerin des Leipziger Buchpreises zu Gast.

Weitere Teilnehmer:innen sind unter anderem Carolin Callies, Max Czollek, Judith Hennemann, Dirk Hülstrunk, Ronya Othmann, Monika Rinck, Daniela Seel, Beate Tröger. Veranstaltungsorte sind die Evangelische Akademie in der Innenstadt, die Ausstellungshalle 1a in Sachsenhausen, das Hessische Literaturforum im Mousonturm, das Museum Giersch der Goethe-Universität und die Villa Metzler am Mainufer.

Tickets gibt es über die Website www.lyriktage-frankfurt.de zur Reservierung und zum Kauf an der Abendkasse. fle

