Love Family Park: die Nachbarschaft ist zufrieden

Festival

Von George Grodensky schließen

Das Technofestival im Rebstockpark hat weniger gestört als befürchtet. Veranstalterin Cosmopop möchte im kommenden Jahr vergrößern.

Am Tag danach laufen die Müllsammler rum. Hinterher werde es sauberer sein als zuvor, das hatte man im Ortsbeirat versprochen. Die 24. Ausgabe des Love Family Parks sei am Samstag „ohne besondere Vorkommnisse“ zu Ende gegangen, bilanziert die Veranstalterin, die Cosmopop aus Mannheim. Das Open-Air-Festival der elektronischen Musik hat Premiere am neuen Standort gefeiert, dem Rebstockpark im Frankfurter Westen, offiziell noch in Bockenheim gelegen.

Zwölf Stunden lang hätten die Besucherinnen und Besucher vor zwei Bühnen getanzt, 10 000 Menschen waren gekommen. Die Musik legten Szenegrößen wie Sven Väth, Solomun, Kobosil, Anfisa Letyago, Enrico Sangiuliano oder Vintage Culture auf. Beschwerden über Lärm habe es keine gegeben, so Cosmopop.

Im Vorfeld hatte es Diskussionen gegeben. Nach dem ersten Love Family Park 1996 in Hanau ist der kleine Tanz unter Freunden in den Nuller- und Zehnerjahren stark gewachsen, bis zu 20 000 Gäste tanzen nun mit. Das Festival ist deshalb vom Dunlop-Bad in Hanau aufs Messegelände nach Mainz-Hechtsheim gezogen, später aufs Mainvorland nach Rüsselsheim. Vor dem Umzug in den Rebstockpark hatten die Anwohner einige Sorgen.

Sie sind ja auch leidgeprüft. In den vergangenen Jahren ist zwischen A648, Rebstockbad und Kuhwaldsiedlung ein recht großes Wohngebiet entstanden, das vergisst man gerne, wenn man den Rebstockpark als Veranstaltungsfläche vermarktet. 2019 waren die Nachbarinnen und Nachbarn besonders erzürnt, als das zweitägige Wirelessfestival für urbane Musik 70 000 Menschen ins Quartier lockte - und mit ihnen Lärm, Autoverkehr und Wildpinkler.

Darum haben die Stadt Frankfurt und die Love Family von Cosmopop im Vorfeld auch intensiv um jeden Besucher, jede Besucherin und um jedes Dezibel gerungen. Am Ende einigte man sich auf eine maximale Lautstärke von 65 Dezibel und eine Besucher:innenzahl von 10 000.

Kein Verkehrschaos

Den Anwohnerinnen und Anwohnern gefällt’s. „Der Love Family Park scheint moderater zu sein“, sagt etwa Markus Schaible. Ein bisschen was habe er gehört vom „Wummwumm“ bei offenem Fenster, gestört habe ihn das aber nicht. Auch habe er während und nach der Veranstaltung nicht allzu viele Menschen im Wohnquartier gesehen, ein paar Grüppchen. Großes Lob hat er für die Verkehrsplanung: Die Anreise über den S-Bahnhof Messe scheint gut funktioniert zu haben, Verkehrschaos wie bei anderen Großveranstaltungen habe es nicht gegeben. Schön findet er auch, dass Cosompop danach den Park aufräumen lässt, „sogar da, wo sehr wahrscheinlich keiner der Festivalbesucher gewesen ist“. Das habe er bei seiner Joggingrunde bemerkt.

Es allen recht machen, kann man aber auch nicht. So berichteten langjährige Stammgäste des Festivals tatsächlich, dass sie wegen der Lautstärkenbeschränkung nicht hingegangen seien. Auch dass die Bühnen extra in Richtung Autobahn ausgerichtet waren, nicht zum angrenzenden Wohnviertel hin, begeistert nicht alle. Dadurch beschallen sie den Biegwald und damit Rödelheim. wo sich bereits Menschen auf Social Media beklagt haben.

Veranstalterin Cosmopop hofft, dass sie fürs kommende Jahr zügig in einen Austausch mit der Stadt komme und die ursprüngliche Zielsetzung von 20 000 Besucher:innen und 70 Dezibel genehmigt bekomme. „2023 liegen die Verluste deutlich im sechsstelligen Bereich.“