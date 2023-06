Linke in Frankfurt fordert mehr Geld für Kultur und Soziales

Von: Georg Leppert

Das Stoffel im Günthersburgpark soll mehr Geld bekommen, fordert die Linke. © Rolf Oeser

Die Fraktion legt Anträge für die Haushaltsberatungen vor – und präsentiert einen Vorschlag zur Finanzierung.

Mehr Geld für freie Träger in der Kultur, soziale Initiativen und Klimaschutz. Dafür keine zusätzliche Unterstützung der Wirtschaftsförderung und eine Erhöhung der Gewerbesteuer: Die Linke im Römer hat am Montag ihre Anträge zum Haushalt der Stadt Frankfurt vorgelegt. Entstanden sind 92 Papiere, die laut Fraktionschef Michael Müller ein „sozialer Gegenentwurf zum Haushalt der Römer-Koalition“ sind.

Gerade die Kultur brauche Unterstützung, sagte Müller. Einrichtungen litten unter den Folgen der Pandemie und unter der Inflation. Konkret fordert die Linke eine bessere Förderung der freien Theaterszene, des Filmhauses und des Stoffel-Festivals im Günthersburgpark. Um die Langzeitfolgen der Pandemie abzumildern, will die Fraktion einen Fonds für Kulturschaffende auflegen.

Linke kritisiert Erhöhung des Zoo-Eintritts

In den meisten Anträgen, die die Linke für die Haushaltsdebatte im Juli einbringt, geht es um Sozialpolitik. Die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit soll gestärkt, die Unterstützung für freie Träger erhöht werden. Zugleich möchte die Linke das 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr einführen. Ziel bleibe aber der Nulltarif, heißt es in dem Antrag. Eine Erhöhung der Eintritte in den Zoo und in Museen, wie sie die Koalition im Haushaltssicherungskonzept vorsieht, lehnt die Linke entschieden ab. „Das ist eine sozialpolitische Katastrophe“, sagte Müller.

Frankfurter Linke: Gewerbesteuer erhöhen

Zudem möchte die Linke einen neuen Stellenplan aufstellen. Mehr als 1500 Stellen (oder 13 Prozent des aktuellen Plans) seien unbesetzt, kritisierte Fraktionsvorsitzende Dominike Pauli. Alleine in der Branddirektion fehlten 158 Vollzeitkräfte – mit Folgen, die irgendwann im Wortsinn fatal ausfallen könnten. In einer Großstadt wie Frankfurt, in der es auch Industrie gibt, müsse die Feuerwehr immer mit einem Großeinsatz rechnen. Aufgrund des fehlenden Personals gebe es aber schon seit Jahren keine Katastrophenschutzübungen. Notwendig seien eine bedarfsgerechte Stellenplanung und eine angemessene Bezahlung.

Eine Idee, wie ihre Vorschläge zu finanzieren sind, hat die Linke auch schon. Wenig überraschend fordert sie eine Erhöhung der Gewerbesteuer, „wobei wir schon moderat bleiben wollen“, so Pauli. Der Hebesatz könnte um „30 bis 40 Punkte“ angehoben werden, sagte Pauli. Das bringe mindestens 100 Millionen Euro zusätzlich in die Stadtkasse. Dass bei einer Erhöhung reihenweise Unternehmen aus Frankfurt flüchteten, sei nicht zu erwarten. Viele Firmen hätten ganz andere Sorgen – etwa den schlechten Zustand der Straßen in den Industriegebieten.

Dass ihre Anträge angenommen werden, glauben Pauli und Müller selbst nicht. Sie könnten aber den Anstoß geben für Vorlagen der Koalition. So fordert die Linke mehr Geld für den Unterhalt des städtischen Forstes und für das Grünflächenamt. Das, so Müller, sei doch ganz im Sinne von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne).