Linke: Druckerei Dondorf erhalten

Von: George Grodensky

Bild von der Besetzung der ehemalige Druckerei Dondorf. © Michael Schick

Die Stadt Frankfurt soll Druck machen aufs Land, fordert die Linke.

Die Linke im Römer fordert in einem Antrag den Erhalt der früheren Dondorf-Druckerei in Bockenheim. Die Stadt ist zwar nicht dafür zuständig. Das Areal gehört dem Land Hessen, das möchte es an die Max-Planck-Gesellschaft weitergeben.

Die Stadt müsse aber Verantwortung zeigen und alle planungsrechtlichen Möglichkeiten nutzen, um einen zurzeit wahrscheinlichen Abriss abzuwenden, sagt der planungs- und wohnungspolitische Sprecher Eyup Yilmaz. „Der Bestandsschutz muss absolute Priorität für künftige Planungen haben.“

Zahlreiche Initiativen, Wissenschaftler:innen und nicht zuletzt der Städtebaubeirat setzten sich für den Erhalt des Gebäudes ein, sagt Yilmaz. Abriss und Neubau seien klimaschädlich, zudem sei die Druckerei „von unschätzbarem kulturellem und historischem Wert“.

Frankfurt müsse nun Druck auf das Land ausüben, um das Industriegebäude zu erhalten. Das Land wiederum müsse eine Vorbildfunktion für den Schutz von historisch wertvollen Gebäuden einnehmen.

Tatsächlich hat die Max-Planck-Gesellschaft noch immer keinen Abrissantrag gestellt. Der neue Präsident, Patrick Cramer, seit Juni im Amt, wolle sich erst einen Überblick über die Lage verschaffen, heißt es. Dafür führe er Gespräche mit der Stadt, dem Land und der bisherigen Nutzerin, der Goethe-Uni. sky