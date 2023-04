Lieferando: „Für die Menschen sind wir eine bessere Dienstbotenklasse“

Teilen

Mit dem Fahrrad unterwegs: ein Lieferando-Fahrer. Foto: Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Essenslieferant beklagt soziale Unsichtbarkeit.

Sebastian, der in Wirklichkeit anders heißt, legt seine Arbeitskleidung an – die orangene Jacke, den großen kastenförmigen Rucksack und seinen Fahrradhelm. Er verlässt die Wohnung, geht zu seinem Rad und startet die App auf dem Diensthandy. Orange ist die Farbe des Lieferdienstes Lieferando.

Zu Pandemie-Hochzeiten kam es zu einem regelrechten Boom bei den Lieferdiensten. In einer Befragung des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2020 gaben 22 Prozent an, Essen auf Online-Portalen wie Lieferando bestellt zu haben. Vor dem Ausbruch der Pandemie waren es nur 14 Prozent. Seither ist das Unternehmen führend in der deutschen Essenslieferbranche und die Farbe Orange fester Bestandteil auch des Frankfurter Stadtbildes.

Während der Stoßzeiten tummeln sich Fahrradkuriere wie Sebastian bei den Restaurants im Stadtzentrum, um Burger, Pizza und Co. in Rekordzeit zu Kund:innen in teils abgelegene Stadtteile zu liefern.

„Pling“ – über die App bekommt Sebastian seinen ersten Auftrag. Für ihn geht es nach Sachsenhausen. Im Laufe des Tages wird er, wie er sagt, „non-stop“ unterwegs sein. Bis zu fünf Stunden dauern seine Schichten. „Pausen gibt es nur auf dem Weg von der Tür des Kunden bis zu meinem Fahrrad“, sagt der 39-Jährige. Im Schnitt liefert er zwei Aufträge pro Stunde und legt pro Schicht etwa 25 Kilometer zurück – Informationen, welche die App speichert.

Seit vier Jahren arbeitet Sebastian in der Kurierbranche. Auf Empfehlung eines Freundes steigt er als Fahrer beim Lieferdienst Foodora ein. 2019 übernahm Lieferando das Deutschlandgeschäft seines Konkurrenten und damit auch die Fahrer. Ähnlich ist es bei António Fernandez Coelho. Nach längerer Zeit bei Foodora ist er heute Betriebsrat bei Lieferando in Frankfurt.

„Damals haben sie uns gehetzt“, sagt Coelho. Musste er vor einem Restaurant etwas länger auf eine Bestellung warten, seien Warnmeldungen im Fünf-Minuten-Takt auf sein Handy gekommen. Die Arbeit bei Lieferando gleiche dagegen einem „Ponyhof“, ist er überzeugt.

Lieferservices stehen wegen ihrer Arbeitsbedingungen oft in der öffentlichen Kritik. Bei Lieferando hätten es die Fahrer:innen im Vergleich jedoch noch am besten, meint der Betriebsrat. Aber auch Lieferando arbeite ständig am Algorithmus der App, die den Fahrern Aufträge, Lieferwege und -zeiten vorgibt, um die Lieferflotte profitabler zu machen.

Doch dies geschehe stets mit Blick auf die Kund:innen und die Gastronomie, sagt Betriebsrat Coelho und fügt hinzu: Die Situation der Fahrer:innen fände kaum Beachtung. Besonders die mangelnde Eingrenzung des Liefergebiets bereite ihnen Probleme.

So könne es passieren, dass Fahrer:innen sich kurz vor Feierabend in der Nähe ihrer Wohnung befänden und noch einen weit entfernten Auftrag annehmen müssten. „Der Algorithmus nimmt keine Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse“, sagt Coelho. Den Heimweg nach der letzten Lieferung bezahle Lieferando nicht.

Ein Problem, von dem auch Sebastian berichtet. Viel mehr störe ihn jedoch die „soziale Unsichtbarkeit“. Einige Leute duzen ihn ungefragt, forderten im Gegenzug aber das „Sie“. Fußgänger:innen, die ihm vors Fahrrad sprängen, und wüste Beschimpfungen gehörten zum Alltag. „Für die Menschen sind wir eine bessere Dienstbotenklasse“. Seine Stimme klingt bitter.

Lieferando zahlt seinen Fahrer:innen nach Unternehmensangaben den Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde plus Bonuszahlungen nach geleisteten Lieferungen. Im Schnitt verdienen sie demnach etwas mehr als 14 Euro pro Stunde. Sebastian sagt, zu Zeiten des Corona-Lieferbooms habe er seinen Lebensunterhalt noch bei Lieferando verdient.

Heute sehe das anders aus. Um seine Kosten zu decken, fahre er nebenbei Fahrrad-Taxi. Lieferando biete ihm nicht mehr genug Stunden an. „Es ist kein toller Job. Er verlangt, dass ich mich mit vollgepacktem Rucksack ins Verkehrschaos stürze“, sagt er. Bis er etwas Besseres findet, will er aber weiter bei Lieferando arbeiten.