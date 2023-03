Liebevolle Lektion für Edith und Franz

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Franz, Livia und Edith (von links nach rechts). © Nuzzcom

Das Comedy-Duo Badesalz und Livia Jarnagin haben zum Welt-Down-Syndrom-Tag gemeinsam einen Film gedreht.

Die Tochter der neuen Nachbarn ist zu Besuch im Garten des älteren Ehepaars. Sie sieht ja nett aus, die Tochter, „aber irgendwie auch anners“, sagt Edith. „Was meinste jetzt mit anners?“, fragt Franz. „Die hat irgendwie ganz annern Auge als annern Mädsche in dem Alter“, ist Edith aufgefallen.

Schon ein bisschen unsensibel, wie die zwei über ihre Besucherin sprechen. Aber das hier ist schließlich nicht die reine Realität, sondern ein Dreieinhalb-Minuten-Video, ein „Statement für Vielfalt“ aus Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tages an diesem Dienstag. Und das ältere Ehepaar, Edith und Franz, das sind natürlich Henni Nachtsheim und Gerd Knebel, das hessische Traumpaar der Komik, weltbekannt unter dem Namen Badesalz.

Im weiteren Verlauf kommen sie mit Livia Jarnagin ins Gespräch, ihrer 19-jährigen Filmpartnerin, die dann auch direkt selbst das Heft des Handelns übernimmt. Ob sie mit diesen Augen genauso gut gucken kann wie andere auch? Ob sie auch singen, tanzen, ins Theater gehen kann? Na, die sollen sie mal kennenlernen! „So, ihr beiden Süßen“, sagt die junge Frau, „dann helfe ich euch mal.“

Sie könne mit ihren Augen weit und klar sehen, sogar nachts die Sterne am Himmel, sagt sie. Singen, tanzen – headbangen. Macht sie alles vor. Und ins Theater gehen? Pah: „Ich spiele sogar selbst Theater.“

Livia Jarnagin aus Okriftel ist schließlich auch im wirklichen Leben Schauspielerin von Kindesbeinen an. Ihre Mutter arbeitet als Promoterin schon lange für Badesalz, so kam der Kontakt zustande. „Wir sind Freunde“, sagt Henni Nachtsheim, „und Livia ist seit Jahren Badesalz-Fan.“ Sie saß bei vielen Auftritten im Publikum, man traf sich auch privat. „Sie ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch, auch was das Theaterspielen angeht.“

Kein Wunder, dass Gerd Knebel irgendwann auf die Idee kam, zum Down-Syndrom-Tag einen Film mit der jungen Freundin zu drehen. Und die Reaktion? „Alle waren begeistert“, sagt Henni Nachtsheim, auch der renommierte Frankfurter Journalist und Filmemacher Jochen Hasmanis, der das Projekt verwirklichte. Livia Jarnagin auch? Und ist das nicht heikel zu sagen: Pass auf, wir drehen einen Film zu diesem Tag, weil du jemand bist, die das Down-Syndrom hat? Gar nicht, sagen die Filmpartner. „Livia weiß Bescheid und geht sehr offensiv damit um“, sagt Nachtsheim. „Deshalb hat der Gerd den Text auch genau so geschrieben.“

Die beiden älteren Herrschaften, Edith und Franz, werden im Filmchen bei ihren Vorurteilen erwischt. „Livia übernimmt die Regie und erklärt uns die Welt.“ Dafür haben die Badesalz-Macher sogar eigens ein neues Figurenpaar geschaffen, Edith und Franz gab es bisher nicht. Bereits bestehende Gespanne des Duos hätten so nicht funktioniert, sagen sie. Die kernigen Typen Nobbi und Ebbi aus dem „Radio Badesalz“-Podcast und aus der „Aso-TV“-Reihe wären nicht so unbedarft in Sachen Down-Syndrom gewesen, auch die legendären Plaudertaschen Uschi und Rosi aus dem Podcast nicht. „Wir müssen unsere Figuren ja auch schützen“, sagt Henni Nachtsheim mit einem Zwinkern.

Die beiden Musiker und Comedians haben immer wieder mal Kontakt zu Menschen mit Down-Syndrom, sagen sie, ein Freund betreut eine Gruppe, auch mit der integrativen Band Satisfactory sind sie aufgetreten. Weitere Projekte sind angedacht – auch mit Livia. „Kann gut sein, dass wir noch mehr zusammen machen“, sagt Henni Nachtsheim. Und die Initiative dazu muss nicht unbedingt von Badesalz ausgehen: „Sie hat eine Idee, zu der sie uns dazuholen will.“

Wer den kleinen Film im Internet sieht, zweifelt nicht daran. „Wisst ihr, was ich noch kann?“, fragt sie. „Liiiiebe schenken!“

Der Link zum Video:

vimeo.com/805452624/d82b793b97

Franz heißt natürlich in echt Gerd Knebel, Edith heißt Henni Nachtsheim – und Livia kann prima „Liiiiebe schenken“. © Nuzzcom