Im Frankfurter Zoo geht der Punk ab – und ganz viel Liebe

Von: Thomas Stillbauer

Freunde. Laura Arour, eigentlich Patin einer Ziege, und die Humboldtpinguine. © Renate Hoyer

Am Tag der Tierpatinnen und -paten gibt es jede Menge interessante Neuigkeiten zu erfahren. Gekuschelt wird auch.

Aber – was ist denn bloß mit den Humboldtpinguinen los? Waren die nicht im vorigen Monat noch so schüchtern? Jetzt wollen sie gar nicht aufhören, sich von Linda Arour kraulen zu lassen. Durch die Glasscheibe, versteht sich, ohne wahre Berührung, aber ausgesprochen hingebungsvoll.

Vielleicht weil Linda Arour einen Pinguin als Patentier hat? „Ich hab ’ne Ziege“, sagt die Studentin aus Wiesbaden und lacht. „Ich liebe Ziegen!“ Und Pinguine lieben Linda Arour – das steht ja wohl fest. Dass sie kuscheln wollen, liegt vielleicht daran, dass dieser Freitag der Zoopatentag ist. Da kommen ganz viele der lieben Menschen in den Tierpark, die mit ihren Patenschaften dazu beitragen, dass der Laden läuft – ein bisschen besser läuft, als wenn er nur von Einnahmen und städtischem Etat leben müsste.

Die Schumanns gehören auch dazu. Papa Martin, Mama Leonie und Tochter Sophie (2) haben nämlich welches Patentier? Richtig: einen Pinguin. Beziehungsweise zwei. Sophie konnte ihrem Pauli natürlich nicht verwehren, mit in den Zoo zu kommen. Und Pauli ist nun mal ein richtiger waschechter Kuschelpinguin. Später wollen alle vier unbedingt auch zu den Affen und zum Flusspferd, denn: „Wir lieben den Zoo“. Bei so viel Liebe kommt auch viel zusammen. 305 216 Euro brachten die Patinnen und Paten in der Zeit seit September 2022 auf. „Das finde ich überwältigend – gerade angesichts steigender Kosten allenthalben, die natürlich auch wir zu spüren bekommen“, freut sich Zoodirektorin Christina Geiger und dankt.

Die Patenschaften hülfen dabei, die Tierhaltung auf einem hohen Niveau zu halten, schildert sie. In den vergangenen Monaten floss Patenschaftsgeld etwa in die Sanierung eines Meerwasserbeckens, in die Mangrovenlandschaft, ein neues Zuhause für die Geierschildkröte und in die Schleuse im Innengehege der Gorillas. Jetzt aber Butter bei die Fische, äh, bei die Löwen: Werden Kumar und Zarina ausnahmsweise für ihre Pat:innen zu sehen sein – nicht nur auf dem Monitor, wo Kumar gerade mit einer Art Bettwurst ringt und dann forsch in die Kamera guckt? Bekanntlich wird das Löwengehege umgebaut und das Königspaar residiert solange hinter den Kulissen.

ZAHLEN 2948 Patinnen und Paten mit insgesamt 3565 Patenschaften hatte der Zoo am Stichtag Ende August – etwas weniger als im Vorjahr, als noch die Welle der Hilfsbereitschaft wegen der Corona-Phase andauerte. Das Erdmännchen ist weiterhin mit Abstand beliebtestes Patentier, gefolgt von Zwergziege, Kurzohr-Rüsselspringer, Humboldt-Pinguin, Igeltanrek, Goldgelbem Löwenäffchen, Brillenblattnase, Mara, Mausmaki, Schlanklori und Katta. Die Weihnachtsaktion mit Gemeinschaftspatenschaften für kostspielige Tiere wie Nashorn, Kiwi, Okapi und Seebär nutzten 299 Personen. ill

Aber ja, sagt Anni Fuchs, die Revierleiterin, abends gibt es Löwenführungen. Moment – und wer wieselt da frech herum, wo eigentlich der Leu hingehört? Bohara ist’s, der Großvater der Fossafamilie. Fossas sind schöne, ein wenig tiefergelegte braune Katzen, und Bohara ist momentan ausgelagert, um das Familienglück der restlichen Sippe nicht zu stören. Er durfte, festhalten!, durch den Katzendschungel einfach von einer Anlage in die andere laufen. „Er ist halt ein Goldstück“, sagt Anni Fuchs und bedauert, dass er bald umzieht nach Holland. „Es sind die Charaktertiere, an denen wir hängen“, sagt sie, „nicht die Spektakulären.“

Da bekämen selbst die im Juni geborenen Tigerchen Raja und Rimba eine Gänsehaut. Wo sind die eigentlich? Laufen mit der Familie rum, auch mit Papa Emas, der zuerst sehr erschrak, als er die beiden Racker sah. „Inzwischen leckt er sie ab und spielt mit ihnen“, sagt Fuchs. Wenn sie noch ein bisschen größer sind, bekommen die Tiger tolle unkaputtbare Bälle zum Spielen. Am Patentag darf man sie schon mal anschauen, als Mensch. In wenigen Wochen dürfen dann die zwei gestreiften Jungs ran an die Bälle. „Dann geht der Punk ab“, sagt Anni Fuchs.

Bis in den Abend genießen die Patinnen und Paten ihren Tag im Zoo, plaudern mit dem Pflegepersonal, erfahren Neues über ihre Schützlinge. Und tun etwas Gutes. „Barbe, Prachtkärpfling, Kubafink und das Nashorn aus der Weihnachtsaktion“, zählt Sandra Hartwig auf, wen sie alles unterstützt. So viele? „Tiere sind die einzigen Lebewesen, die es verdient haben“, sagt sie. „Sie tun niemandem etwas Böses.“