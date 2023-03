Licht an, Spot an in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Alles so schön bunt hier. Blick in die Prolight+Sound vom April 2022. © ROLF OESER

Die Messe „Prolight+Sound“ setzt auf Nachhaltigkeit – und auf Frauen. Mehr Livemusik im Herzen von Europa.

Mehr Angebot, mehr Frauen, mehr Ausbildung, mehr Nachhaltigkeit und mehr Spaß: Die Fachmesse „Prolight+Sound“ für Veranstaltungstechnik will in diesem Jahr nochmals zulegen – auch gegenüber der Zeit vor Corona. „Wir sind am Leben und vielleicht größer als vor der Pandemie“, sagte Kerstin Horaczek, Vice President Technology Shows der Messe Frankfurt Exhibition GmbH am Donnerstag auf der Pressekonferenz einen Monat vor dem Start. Auf der traditionell ganz in Englisch gehaltenen Pressekonferenz, versteht sich.

Es geht um Lautsprecher und Klangregler bei dieser Messe, um Bühnentechnik, es geht um Licht, Licht und noch mal Licht. Voriges Jahr im April war die „Prolight+Sound“ die erste Messe, die nach der Corona-Pause wieder in Frankfurt mit echten Menschen vor Ort lief – „und wow, was ist alles passiert seither“, sagte Horaczek.

Der Krieg in der Ukraine etwa wirkte sich zunehmend auf den Alltag in Europa und auf die Energieversorgung aus. Das mag einer der Gründe dafür sein, dass Nachhaltigkeit als Thema überall größer wurde: Energiesparen, natürlich auch in einer Branche, die ohne Strom einpacken könnte. „Die ganze Industrie arbeitet daran“, sagte Randell Greenlee vom Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik. Er nannte als Beispiele Lichttechnik mit mehr Power und weniger Energieverbrauch und Lautsprecher aus Materialien, die zu 90 Prozent recyclingfähig sind.

DIE MESSE Vom 25. bis zum 28. April zeigt die Messe Prolight+Sound die aktuellen Trends und Erfolgsprodukte der Veranstaltungstechnik, vom Mikrofon bis zur Beschallungsanlage für Open-Air-Konzerte, von der LED-Lampe bis zur Saalbeleuchtung. 20 000 Besucherinnen und Besucher aus 93 Ländern kamen im vergangenen Jahr. Tagestickets gibt es für 37 (online) oder 45 Euro (Tageskasse), die Dauerkarte für 59 (69) Euro.

Die „Prolight+Sound“ sei die führende Handelsshow für Entertainmenttechnik in Europa, sagte Mira Wölfel, die Leiterin der Veranstaltung. Die wichtigsten Firmen seien an Bord, und der Spaß kehre zurück: „Bring back the fun!“ Es gibt geführte Touren zu bestimmten Themen, Livemusik und einen Schwerpunkt auf „Women in Lighting – Frauenpower im Lichtbereich“. Nach wie vor seien Frauen in der Branche die Minderheit. Das soll sich ändern: „Diese Veranstaltungsindustrie ist keine Männerwelt!“, sagte Mira Wölfel kämpferisch. Die „Women in Lighting Lounge“ in Halle 12.0 soll mit speziellem Programm Aufmerksamkeit für die Leistungen von Frauen bringen und Impulse für mehr Gendergerechtigkeit.

Der Messestandort Frankfurt sei für die Veranstaltungsindustrie „das Herz von Europa“, sagte Mira Wölfel: „It’s the place to be.“ Das war der Standort Frankfurt einst auch für die Musikmesse. Die ist seit 2020 Geschichte, ersatzlos gestrichen, nachdem große Musikinstrumentenhersteller der Veranstaltung fernblieben, ihre Geschäfte auf den großen Messen in Übersee machten – oder im Internet.

Fehlt sie nicht, die Partnerin Musikmesse, die jahrelang parallel zur „Prolight+Sound“ lief? „Musik ist nicht nur Musikinstrumente, sondern vieles mehr“, sagte Wölfel: Technik, neue Formate, Ausbildung – aber es gebe diesmal besonders viel Livemusik und „Live Events“ im 1000 Quadratmeter großen „Performance Hub“. Und ein paar Musikinstrumente und alte Röhrenverstärker gibt es auch: in der „Vintage Concert Audio Show“, schon 2022 ein sentimentaler Höhepunkt der Messe.