Letztes Mal Freiluftkino im Alten Polizeipräsidium in Frankfurt

Von: Anja Laud

Teilen

Die Stühle stehen schon. Johanna Süß und Gregor Maria Schubert organisieren das Freiluftkino im Alten Polizeipräsidium. © Renate Hoyer

Der Frankfurter Verein Lichter Filmkultur zeigt Arthouse-Filme wieder an besonderer Location. Der geplante Abriss auf dem Areal im Gallus macht eine neue Standort-Suche notwendig.

Die Stühle stehen schon in ordentlichen Reihen, die Leinwand wird heute aufgebaut. Das Freiluftkino Frankfurt lädt für zwei Monate wieder zu Kinoabenden in den Innenhof des Alten Polizeipräsidiums im Gallus ein. Wohl zum letzten Mal, denn schon bald sollen dort Abrissbagger anrollen. Doch erst einmal sind dort von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 27. August, vor einmaliger Kulisse bekannte und weniger bekannte Arthouse-Filme zu sehen: wie „The Whale“, für den der Hauptdarsteller Brendan Fraser einen Oscar bekam, und Filmklassiker wie „The Big Lebowski“. Der Run auf die Eintrittskarten ist erneut groß.

„Das Alte Polizeipräsidium übt eine wahnsinnige Faszination auf die Menschen aus“, sagt Johanna Süß vom gerade mit dem Binding-Kulturpreis 2023 ausgezeichneten Verein Lichter Filmkultur. Wenn sie und Gregor Maria Schubert nicht gerade das Lichter Filmfest organisieren, das immer im Frühjahr Cineast:innen nach Frankfurt zieht, richten sie gemeinsam das Freiluftkino Frankfurt aus. In diesem Jahr geht es in seine zehnte Saison.

Das Alte Polizeipräsidium ist im vierten Jahr Veranstaltungsort, davor war das Freilichtkino Frankfurt schon mal in Nachbarschaft zum Goethehaus im Innenhof des Cantate-Saals und auf dem ehemaligen Deutsche-Bank-Areal untergebracht. Für das kommende Jahr müssen die Organisatorin und der Organisator wohl eine neue Location suchen. „Das wird Kraft kosten“, sagt Gregor Maria Schubert. Der Standort für das Open-Air-Kino müsse gleich mehrere Kriterien erfüllen. Er müsse Charme haben, zentral gelegen und so beschaffen sein, dass Anwohner:innen sich von den Kino-Abenden nicht gestört fühlten. Noch haben er und Johanna Süß keine neue Location im Auge.

Das Freiluftkino Frankfurt lädt in den kommenden Wochen wie in den Jahren zuvor jeweils von Donnerstag bis Sonntag zu Kinoabenden ein. Der Eröffnungsabend am Donnerstag, an dem der Coming-of-Age-Film „Sonne und Beton“, eine Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers des Stand-up-Comedians Felix Lobrecht, zu sehen ist, ist ausverkauft. Auch für Freitagabend, an dem der Überraschungserfolg in deutschen Kinos, die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“, gezeigt wird, gibt es keine Karten mehr. Der Rat von Süß und Schubert: Wer noch mal Kino im Alten Polizeipräsidium erleben will, sollte schnell im Vorverkauf online Karten erwerben. Das Programm für den Juli steht schon, das für August wird bald freigeschaltet.

Vorführungen Das Freiluftkino Frankfurt gastiert von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 27. August, im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums in der Nähe des Hauptbahnhofs. Der Eingang ist in der Ludwigstraße 18. Vorführungen werden in dieser Zeit von Donnerstag bis Sonntag geboten. Der Einlass beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Die Filmvorführungen starten mit Beginn der Dunkelheit. Ein Überblick über das gesamte Filmprogramm findet sich auf der Webseite des Freiluftkinos Frankfurt. Darüber sind im Vorverkauf auch Eintrittskarten erhältlich. Sie kosten elf Euro, ermäßigt zehn Euro. Catering: Es werden bretonische Spezialitäten wie Galettes, Longdrinks und andere Getränke verkauft. lad www.freiluftkinofrankfurt.de

Alle fremdsprachigen Filme werden in Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Früher habe das Besucher:innen zuweilen verärgert. „Heute erwarten sie das. Das Original ist besser“, sagt Gregor Maria Schubert. Eine Ausnahme gebe es. Der Kult-Film „The Big Lebowski“, zu dem Zuschauer:innen gerne im Bademantel erscheinen und einen White-Russian-Cocktail trinken, wird in der deutschen Synchronfassung gezeigt. Die, so der Organisator, sei einfach zu gut.

Zuschauer:innen könnten sich an den Filmabenden erstmals über „Greta“, eine App, die Audiodeskription und Untertitel zugänglich macht, auch eine von ihnen bevorzugte Sprachversion herunterladen, sagt Johanna Süß .

Die Filme flimmern erst über die Leinwand, wenn es beginnt dunkel zu werden. Wer mag, kann den Filmabend schon um 19.30 Uhr beginnen. Dann startet der Einlass von der Ludwigstraße 18 in den Innenhof des Alten Polizeipräsidiums. Viele Besucher:innen kämen schon früh, um sich mit anderen zu treffen und vor der Filmvorführung noch gemeinsam ein Glas zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen. Wie in den Jahren zuvor, gibt es an der „Superbar“ Longdrinks und andere kühle alkoholische und nicht-alkoholische Getränke. „Chez Vivi“, eine mobile Crêperie, serviert bretonische Spezialitäten wie Galettes und Crêpes.

Die Einnahmen aus dem Catering sind für die Finanzierung des Freiluftkinos Frankfurt wichtig. „Allein die Lizenzgebühren für die Filme verschlingen gut die Hälfte der Einnahmen aus den Eintrittspreisen“, sagt Gregor Maria Schubert. Das Geld für die Gebühren ist jedoch gut angelegt. Denn das Filmangebot ist wieder topaktuell.