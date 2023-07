Lesereihe in Frankfurt: Wie geht Familie?

Von: Georg Leppert

Jacinta Nandi hat beim Bachmannpreis gelesen. © dpa

Vier Autorinnen und ein Autor kommen ab September ins Haus am Dom. Unter ihnen ist auch Jacinta Nandi.

Wie kann es gelingen, gleichberechtigt Familie zu leben und sich dabei nicht selbst zu verlieren?“ Diese Frage stellt die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) und hat im Haus am Dom eine Lese- und Gesprächsreihe aufgelegt. Thema sind etwa die Situation von Alleinerziehenden und Gleichberechtigung in der Familie.

Den Anfang macht am 5. September Jana Heinicke. Am 11. September kommt Jacinta Nandi ins Haus am Dom. Die Autorin („50 Ways to Leave Your Ehemann“) las unlängst beim Bachmannpreis. Laura Fröhlich will am 9. Oktober Lösungen für Gleichberechtigung aufzeigen. Nathalie Klüver folgt am 30. Oktober. Zum Abschluss am 17. November ist Fabian Soethof zu Gast. Die Moderation übernimmt Comedienne Lara Ermer.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr im Haus am Dom, Domplatz 3. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter keb.frankfurt@bistumlimburg.de ist erforderlich. Die Abende sind live auf dem Youtube-Kanal der KEB im Bistum Limburg zu sehen.