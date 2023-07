Lese-Eule trifft eitlen Pfau

Von: Katja Sturm

Die Kinder präsentieren die verlosten Gemälde. rainer rüffer © Rüffer

Sommerabenteuer für Kinder im Zoo für Kinder

Der Pfau redet mit. Immer wenn Stefan Graf die Stimme erhebt, beispielsweise weil jemand in der Geschichte vom „Stadtbär“ nach der Polizei ruft, reagiert der prächtige Vogel, der im Grzimek-Camp des Frankfurter Zoos herumläuft, darauf mit seinem ganz eigenen Schreien. Der Schauspieler am Mikrofon bezieht das gerne ein, fordert auf zum Applaus für den bodenständigen Begleiter. Die Zwischentöne passen so schön in die Erzählung von Katja Gehrmann hinein, die der seit 15 Jahren beruflich an das Rhein-Main-Gebiet gebundene Schweizer seinen etwa 50 kleinen und größeren Zuhörer:innen vorträgt. Waldbewohner nisten sich darin in ungewohntem Umfeld ein, sorgen für Unruhe auf Straßen und zwischen Häusern, obwohl sie den Menschen gar nichts tun.

Die Lese-Eule hatte am Freitag eingeladen; erstmals gab es bei der Aktion der Stadtbücherei und des Schauspiels Frankfurt ein Sommer-Abenteuer im Angebot. Das im Jahresplan obligatorische Zoo-Erlebnis feierte so auch seine Premiere im Freien, an dem kleinen Platz im hinteren Teil des Tiergartens, der dem früheren Direktor Bernhard Grzimek gewidmet ist.

Bei Popcorn und kühlen Getränken lauschten Kinder wie Erwachsene, wie der bärige Protagonist der Lesung sich außerhalb seines Reviers schlug. Die bunten Zeichnungen aus dem Bilderbuch für Leseanfänger:innen, die dabei auf zwei Staffeleien gezeigt wurden, 20 an der Zahl, wurden danach verlost, und manche Familie und Kleingruppe konnte gleich mehrere davon wegtragen. Im Anschluss daran ging es in zwei Gruppen noch gemeinsam zu einigen Gehegen und Anlagen der Zoo-Bewohner und -bewohnerinnen, und natürlich stand dabei auch ein Besuch bei den Brillenbären, quasi den Verwandten der Hauptperson, beim literarischen Spaß an.

Manu und Chimbo, so die Namen der WG-Partner im Ukumari-Land, verbrachten ihre Zeit gerade mit dem, was bei Temperaturen weit über 20 Grad einige der Jungen und Mädchen selbst gerne getan hätten: Sie kühlten sich im Pool ab und verspeisten dabei das Obst, die Äpfel und Melonen, die ihnen der stellvertretende Revierleiter, Daniel Höflich, von draußen zuwarf.

Bei diesem Wetter sei das für die beiden tierischen Männer, die, was nicht selbstverständlich sei, bestens miteinander könnten, das Beste, erklärte der Fachmann. Und überhaupt: Fleisch und Fisch gebe es für die schwarzen Gesellen nur selten, jeweils einmal in der Woche etwa. „Am liebsten essen sie Chicoree und Karotten“, seien bei drei bis vier Kilogramm Gemüse pro Tag aber keine Vegetarier. „In der Natur fressen Brillenbären auch mal Aas“, so Höflich,

„Schauspiel“-Ensemblemitglied Stefan Graf, der die Lese-Eule schon mal in die Goldkammer begleitet hatte, hatte sein Einsatz an diesem Wochenende erneut „viel Spaß“ gemacht. Ulkigerweise passte die Aufgabe gut mit einer Verpflichtung beim Hessischen Rundfunk zusammen, wie Graf erklärte. „Da habe ich gerade als Sprecher einen Bären-Job gehabt.“