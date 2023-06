Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft: „Wir ermitteln unvoreingenommen“

Von: Oliver Teutsch

Peter Speth leitet seit April die Staatsanwaltschaft Frankfurt. © Rolf Oeser

Peter Speth über den Umzug der Behörde, die Einführung der E-Akte und das Verhältnis zur Polizei. Ein Interview von Oliver Teutsch.

Haben Sie sich schon ein wenig eingelebt bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt?

Ja, durchaus. Ich bin sehr gut hier angekommen. Einen ersten Überblick habe ich mir bereits verschafft und ich kann sagen, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt, immerhin die größte Hessens, sehr gut organisiert ist. Mein Vorgänger, Herr Dr. Albrecht Schreiber, hat mir eine ausgezeichnet geführte Behörde übergeben, wofür ihm große Anerkennung gebührt. Aber natürlich kann man sich auf solchen Erfolgen nicht ausruhen. Man muss ständig am Ball bleiben, denn es gilt, den ständig neu auftretenden Herausforderungen gerecht zu werden.

Sie waren zuletzt acht Jahre im Justizministerium in Wiesbaden tätig. Freuen Sie sich, wieder bei einer Staatsanwaltschaft zu sein?

Ja, ich freue mich sehr, nach den Jahren im Ministerium jetzt wieder da arbeiten zu können, wo ich ursprünglich herkomme. Ein Teil von mir ist immer Staatsanwalt geblieben. Ich habe mich im Ministerium um den Immobilienbestand und die Digitalisierung der gesamten hessischen Justiz gekümmert. Jetzt habe ich die Gelegenheit, die dort getroffenen Planungen hier vor Ort in die Praxis umzusetzen. Das empfinde ich als eine sehr reizvolle Aufgabe.

Sie ermitteln ja aber als Behördenleiter nicht selbst. Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist eine große Behörde. Sie hat über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon ungefähr die Hälfte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Sie ist gegliedert in drei Hauptabteilungen mit insgesamt 26 Abteilungen. Darüber hinaus betreiben wir extern vier Häuser des Jugendrechts. Meine Hauptaufgabe ist es, den komplexen Dienstbetrieb in einem geordneten Gang zu halten und Vorsorge für zukünftige Entwicklungen zu treffen. Das sind im Einzelnen komplexe Problemstellungen.

Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?

Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich. Wenngleich ich keine eigenen Ermittlungsverfahren mehr führe, laufen doch sehr viele Verfahren über meinen Schreibtisch. Verallgemeinernd kann man sagen, dass ich in allen herausgehobenen, wichtigen Verfahren die Akten regelmäßig vorgelegt bekomme, um mich über den Stand der Ermittlungen informieren zu können. So sehe ich etwa in bedeutenden Verfahren die Anklagen, bevor sie bei Gericht erhoben werden. Einen anderen Teil meiner Arbeitszeit verwende ich für zahlreiche Kontakte mit anderen Behörden, beispielsweise der Generalstaatsanwaltschaft, dem Justizministerium, den Polizeipräsidien, der Stadt Frankfurt und diversen Vereinen und Verbänden. Daneben gibt es natürlich auch einen stetigen Kontakt zu den Gerichten.

Wie sieht es mit der Arbeitsbelastung aus?

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaften schon seit Jahren den am höchsten belasteten Geschäftsbereich in der hessischen Justiz darstellen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt macht da keinen Unterschied. Die Arbeitsbelastung liegt deutlich über der 100-Prozent-Marke. Ich bin dem hessischen Justizminister daher sehr dankbar dafür, dass er das Problem erkannt und dafür gesorgt hat, dass die Justiz im Haushalt 23/24 einen historisch zu nennenden Stellenzuwachs von insgesamt 477 Stellen erfahren hat. Darunter alleine 37 Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat davon in 2023 fünf Staatsanwaltsstellen erhalten. Weitere fünf sollen in 2024 folgen.

Fünf Leute für 26 Abteilungen klingt nicht viel.

Ja und nein. Zehn Stellen verteilt auf zwei Jahre bedeuten einen Zuwachs, wie es ihn in der jüngeren Vergangenheit kaum gegeben hat. Andererseits werden damit die Personalprobleme nicht vollständig zu lösen sein. Weitere Stellen sehe ich als unerlässlich an. Der hessische Justizminister betont dies selbst auch immer wieder und hat erklärt, sich auch nach 2024 für eine starke Berücksichtigung der Justiz im Personalhaushalt des Landes einsetzen zu wollen. Von daher sehe ich die Personalsituation auf einem sehr guten Weg. Gleichwohl stellt die Frage des Personaleinsatzes weiterhin eine ganz große Herausforderung dar.

zur person Peter Speth (62) ist seit April Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Aufgewachsen ist der gebürtige Koblenzer in Oberursel. Er lebt heute im Hochtaunuskreis. Nach seinem Jura-Studium an der Goethe-Universität begann er seine juristische Laufbahn bei der Staatsanwaltschaft Hanau. Weitere Stationen waren bei den Staatsanwaltschaften in Limburg, Gießen, der Generalstaatsanwalt und im Ministerium der Justiz. ote

Wo soll das neue Personal denn eingesetzt werden?

Das kann ich noch nicht definitiv sagen. Zur richtigen Ressourcensteuerung gilt es, die sich ständig verändernden und teilweise neu entstehenden Kriminalitätsformen genau zu analysieren und zu bewerten. Oft ist es sinnvoll, in Sonderdezernaten Spezialkenntnisse aufzubauen. Andererseits darf darüber der Personaleinsatz in den sogenannten Allgemeindezernaten, in denen die hergebrachten Straftaten bearbeitet werden, nicht zu weit heruntergefahren werden. Hier die richtige Balance zu finden, ist und bleibt meiner Meinung nach eine zentrale Fragestellung, der ich ein großes Augenmerk schenken werde.

Personelle Engpässe scheint es auch bei Ermittlungen gegen Polizeibeamte zu geben. Die Frankfurter Rundschau hat mehrfach über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Polizeibeamte berichtet, die sich ungewöhnlich lange hinziehen. Zum Beispiel wegen einer möglichen Körperverletzung im Amt in Sachsenhausen im August 2020. Setzt die Staatsanwaltschaft sich da nicht dem Verdacht aus, die Polizei mit Samthandschuhen anzufassen, weil sie auf deren Kooperation bei Ermittlungen angewiesen ist?

Das schließe ich grundsätzlich aus, wobei ich betonen muss, zu konkreten Fällen derzeit noch nichts sagen zu können. Was ich aber mit Bestimmtheit sagen kann, ist Folgendes: Die Staatsanwaltschaft hat die Aufgabe, für die Gründlichkeit, Objektivität und Rechtmäßigkeit der Ermittlungen zu sorgen. Die Rechtmäßigkeit ist das oberste Gebot. Dies schließt die Ermittlungstätigkeiten der Polizei mit ein. Zwar besteht zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei aufgrund der gemeinsamen Aufgaben im Ermittlungsverfahren ein spezifisches Näheverhältnis. Es ist aber für beide Seiten immer klar, dass dieses nur im Rahmen des Rechts besteht. Da, wo gegen Polizeibeamte der Verdacht der Begehung einer Straftat besteht, ermittelt die Staatsanwaltschaft ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend unvoreingenommen und allein dem Recht verpflichtet. Und natürlich stehen alle wesentlichen Entscheidungen der Staatsanwaltschaften auch bei Verfahren gegen Polizeibeamte der gerichtlichen Kontrolle offen.

Welche Aufgaben stehen denn für Sie demnächst an?

Es gibt die zwei großen Themen: Den Umzug der Behörde nach Niederrad und die Einführung der E-Akte. Ich habe über lange Jahre im Justizministerium die Digitalisierung der hessischen Justiz vorangetrieben und stehe der E-Akte äußerst positiv gegenüber. Sie bringt aus meiner Sicht eigentlich nur Vorteile mit sich. Allerdings muss man einräumen, dass es in der Einführungsphase einen gewissen Mehraufwand geben wird. Ich rechne mit einer Einführung der E-Akte bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht vor Ende 2024. Bis dahin sollte der anstehende Umzug in die vorübergehende Unterkunft in Niederrad längst abgeschlossen sein.

Ist denn der Umzug der Staatsanwaltschaft schon terminiert? Sie müssen aus Ihrem angestammten Gebäude C raus, weil es abgerissen wird und einem Neubau weicht.

Richtig, das jetzige Dienstgebäude ist dermaßen in die Jahre gekommen, dass man sich für einen Abriss und einen Neubau an gleicher Stelle entschieden hat. Die Umzugspläne habe ich gerade bekommen. Ich gehe mal von Februar, März kommenden Jahres aus. Es wird auf alle Fälle eine riesige Herausforderung für die Behörde. Wir müssen unsere Leute ja in den Pendelverkehr versetzen, denn die Prozesse werden nach wie vor hier in der Innenstadt geführt. Wir haben daher großen Respekt vor dem Umzug. Unter dem Strich ist der geplante Neubau aber ein Glücksgriff für die Behörde. Wir bekommen moderne und zukunftsfähige Arbeitsplätze an unserem Wunschstandort.

Sie als Behördenleiter müssen ja nicht in Prozesse gehen, wohl aber zu repräsentativen Terminen. Wie werden Sie es damit halten?

Ich freue mich darauf, an möglichst vielen der interessanten staatsbürgerlichen Termine der von mir sehr geliebten Stadt Frankfurt teilhaben zu dürfen.