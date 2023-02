Lebensmittelpakete für Erdbebenopfer in der Türkei

Von: Timur Tinç

In der Region Gaziantep sind sehr viele Häuser durch das Erdbeben zerstört worden. © AFP

Der Verein Gaziantep Gemeinde Frankfurt sammelt Geld, um Bedürftigen vor Ort zu helfen.

Seit Mittwoch bekommt Ökkes Toy immer mehr Nachrichten aus seiner Heimatstadt Gaziantep über Menschen, die er persönlich kannte, die beim Erdbebenunglück in der Türkei verstorben sind. In Gaziantep sind nach aktuellen Zahlen rund 900 Personen ums Leben gekommen. „Wir sind die ganze Zeit mit den Menschen vor Ort im Austausch“, sagt Toy. Er ist Vorsitzender des Vereins Gaziantep Gemeinde Frankfurt, der 90 Mitglieder zählt und im Jahr 2005 gegründet wurde.

Seit über zehn Jahren organisiert der Verein jährlich eine Nacht der Solidarität. Dort wird für arme Menschen in Gaziantep Geld gesammelt. Und im Fastenmonat Ramadan werden Fastenbrechen für die Stadt im Südosten der Türkei organisiert. „Wir haben eine Liste von 500 bis 1000 Menschen, die wir unterstützen“, sagt Toy. Die meisten davon hätten in kleinen Häusern gewohnt, die nach dem Erdbeben allesamt Schäden davongetragen hätten oder ganz zerstört worden seien. Nach dem Unglück sei man nun dabei, diese Menschen ausfindig zu machen, so Toy.

Spenden Spenden an den Verein unter: Gaziantep Gemeinde Frankfurt e. V. IBAN: DE87 5019 0000 6000 0184 39

Strenge Regeln für Hilfsgüter

Ab Mittwoch nächster Woche beginnt der Verein, mit Hilfe von Ehrenamtlichen vor Ort Lebensmittel zu kaufen und Pakete für die Ärmsten zusammenzustellen. „Wir werden so viele Pakete packen, wie das Geld reicht“, sagt Toy. Hilfsgüter wird der Verein dagegen nicht sammeln. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad hat strenge Kriterien, was die Einfuhr von Sachspenden angeht. Es dürfen nur Neuwaren den Zoll passieren und diese müssen entsprechend deklariert sein. Zudem müssen diejenigen, die Hilfsgüter einführen wollen, bestimmte Dokumente bei sich führen. „Viele Lkws hängen derzeit in Serbien fest“, berichtet Toy, der auch Chefredakteur der Onlinezeitung „Avrupa Olay“ ist. Das türkische Generalkonsulat hat deshalb auf seiner Website genauestens aufgelistet, welche Kriterien für Güter erfüllt werden müssen, und Telefonnummern des türkischen Zolls angegeben.

„Mich haben selbst viele angerufen, die entsprechende Informationen haben wollten“, sagt Toy. Sein Verein beschränkt sich deshalb auf Geldspenden und versucht von hier aus, so vielen Menschen wie möglich das Leben nach der Katastrophe ein klein wenig erträglicher zu machen.

