Lebenslang für Wohnwagen-Mord

Von: Stefan Behr

Teilen

Urteil gegen Mann, der einer 40-Jährigen den Schädel einschlug / Details machen fassungslos

Die Tat sprengt meine menschliche Vorstellungskraft“, sagt der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht, Jörn Immerschmitt, am Montagmittag, ehe er den Angeklagten Said M. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und alle im Gerichtssaal – wohl mit Ausnahme des Verurteilten – teilen sein Entsetzen.

Der damals 37 Jahre alte M. hatte in der Nacht auf den 30. Dezember 2021 eine 40 Jahre alte, psychisch kranke Frau, die in einem verlassenen Wohnwagen am Danziger Platz im Ostend hauste, dort heimgesucht. Etwa drei Stunden lang versuchte er die laut Immerschmitt „sich verzweifelt wehrende Frau“ zu vergewaltigen. Als ihm das nicht gelang, schlug er ihr mit einer abgebrochenen Türklinke mit mehr als 20 wuchtigen Schlägen den Schädel ein. Schon das in der Urteilsbegründung detailliert gezeichnete Verletzungsbild ist an Entsetzlichkeit nicht zu überbieten. Anschließend befriedigte er seinen Sexualtrieb zweimal an der Leiche. Mehr muss und will man nicht wissen. Immerschmitt nennt die Details „fast unvorstellbar und unaussprechlich“.

Said M. hatte während des Prozesses weitgehend geschwiegen. In seiner knappen Einlassung sagte er, er habe mit der noch lebenden Frau einvernehmlich Sex gehabt, sie hätten seit etwa zwei Wochen eine Beziehung geführt. Er sei danach eingeschlafen und wach geworden, als die Frau mit einer Holzlatte auf ihn eingeschlagen habe, er habe sich dann mit der Klinke zur Wehr gesetzt.

Diese Aussage wird schon durch einen aufgezeichneten Notruf des Opfers konterkariert. Etwa eine Woche vor dem Mord hatte die Frau die Polizei angerufen: Ein fremder Mann belästige und bedränge sie, er wolle gegen ihren Willen Sex mit ihr haben, im Hintergrund hört man Said M., der die Frau als „behinderte Schlampe“ beschimpft, die sofort mit dem Telefonieren aufhören solle. Gegen eine Beziehung spricht auch, dass der Mörder bei seiner Festnahme nicht einmal den Namen der Frau wusste. Beide bewegten sich im Obdachlosenmilieu, kannten sich höchstens flüchtig.

Die Leiche der Frau war – mitten in Frankfurt – erst mehr als drei Wochen nach der Tat von Passant:innen entdeckt worden. Hungrige Tiere hatten nicht viel übrig gelassen, aber es fand sich noch DNA, die Said M. als Täter überführte.

Der war am Tattag aus dem Krankenhaus entlassen worden, wo er wegen Magenschmerzen behandelt worden war. Wie üblich hatte er daraufhin etliches an Alkohol und vermutlich auch Crack konsumiert, was den Gewohnheitstrinker und Gelegenheitsraucher laut Kammer aber weder in seiner Steuerungs- noch in seiner Schuldfähigkeit beeinträchtigt hätte.

„Die Tat bleibt ohne Erklärung“, sagt Immerschmitt in der Urteilsbegründung. Und sie bleibt beispiellos in ihrer Entsetzlichkeit.