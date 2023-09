Laufen für mehr Zeit

Frankfurt

Von Michael Theil schließen

Am Sonntag sind mehr als 55 000 Euro Spenden für die Frankfurter Aidshilfe zusammengekommen.

Trotz Temperaturen von 30 Grad bleibt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Laufs für mehr Zeit ein kleines Aufwärmprogramm vor dem Start am Opernplatz nicht erspart. Mehr als 2700 Läufer und Läuferinnen aller Altersklassen haben am Sonntag an dem Event zugunsten der Frankfurter Aidshilfe (AHF) teilgenommen. Dabei sind rund 55 000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Nach einem kurzen Countdown fällt der Startschuss für den Schülerlauf. Unter tosendem Applaus beginnen sie ihren Lauf durch die Frankfurter Innenstadt und werden im Ziel ebenso euphorisch empfangen. Der „Lauf für mehr Zeit“ bietet für alle Altersgruppen verschiedene Laufstrecken – von 300 Metern für die ganz Kleinen bis zu zehn Kilometern für besonders Sportliche. Für den guten Zweck sind einige Läufer und Läuferinnen vor dem Rennen sogar auf Sponsorenfang gegangen.

„Das könnte der heißeste Lauf sein, den wir je hatten“, sagt Achim Teipelke. Gegen die Hitze hat der Geschäftsführer der Frankfurter Aidshilfe einen Fächer dabei. Den „Lauf für mehr Zeit“ gibt es in Frankfurt bereits seit mehr als 25 Jahren. Als er von einer kleinen Initiative ins Leben gerufen wurde, habe er noch „Lauf gegen die Zeit“ geheißen, erinnert sich Teipelke. Damals war eine Infektion mit HIV nicht behandelbar und ein Ausbruch der tödlichen Krankheit Aids nicht zu verhindern. Heute ist das anders. Moderne Medikamente können das Virus im Körper unterdrücken – so weit, dass Infizierte das Virus gar nicht mehr übertragen können, erklärt er.

Auch die Frankfurter Aidshilfe hat sich über die Jahre gewandelt. Mittlerweile umfasst sie viele Projekte. Das „Safe House“ der AHF bietet Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität aus ihrer Heimat fliehen mussten, einen geschützten Raum. Dazu kommen zahlreiche Beratungsangebote und Gemeinschaftsprojekte. Das kostet Geld. „Wir sind kein vollfinanziertes Unternehmen“, sagt Teipelke. Pro Jahr sei die Organisation auf 500 000 Euro Spendengelder angewiesen. Diese aufzutreiben werde immer schwieriger. „Das Thema ist nicht mehr so präsent und viele wissen nicht, wie viel wir eigentlich machen“, erklärt er. Während der Pandemie konnten die Läufe nicht wie gewohnt stattfinden; wichtige Spenden blieben aus. „Wir haben uns gerettet, indem wir uns verschuldet haben“, sagt Teipelke.

Abseits der Laufstrecke wartet Manfred Haak auf den Start. Der 77-jährige sitzt im Rollstuhl. Gemeinsam mit seinem Verein „Lukas14“ will er die fünf Kilometer Strecke bestreiten. „Lukas14“ ist ein integratives Kulturzentrum für Menschen mit Behinderung. Stefan Richter hat den Lauf für die achtköpfige Gruppe organisiert. „Wir freuen uns über Hilfe, aber auch, wenn wir sie selbst geben können“, sagt er. Eilig haben sie es nicht. „Alles unter einer Stunde ist ein Sieg“, sagt Haak.

Mit mehr als 140 Teilnehmenden ist das Frankfurter Heinrich-von-Gagern-Gymnasium ebenfalls mit dabei. Darunter Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern und Alumni. „Es ist ein total schönes Event“, sagte Elisa Benner. Seit mehr als zehn Jahren nimmt die Schule schon aktiv an dem Lauf teil. Die Sportlehrerin hat die Laufgruppe gemeinsam mit ihren Kolleginnen Tina Rodolfi und Susanne Battenberg organisiert.

Valentin Jussen hat sein Abitur am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium bereits vor fünf Jahren abgelegt und mittlerweile ein Studium in München absolviert. Heute nimmt er wieder am „Lauf für mehr Zeit teil“. „Es ist eine tolle Sache, dass die Schule so engagiert ist und die Leute so motiviert“, sagt der 23-Jährige. Das Gymnasium sei immer die größte Schulgruppe gewesen. Diese Tradition will er nicht abreißen lassen.