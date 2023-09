Landtagswahl in Frankfurt: Wer tritt an im Wahlkreis 38?

Von: Florian Leclerc

In Frankfurt gehören das Nordend, Bornheim und das Ostend zum Wahlkreis 38. Die FR stellt die Kandidaten und die Kandidatin der Parteien vor.

CDU: Kaweh Nemati

Kaweh Nemati. © Peter Jülich

Kaweh Nemati hat auf stadtpolitischer Ebene noch keine Rolle gespielt. Aber: Im Nordend und in Bornheim ist de 50-Jährige ein bekanntes Gesicht. Seit mehr als 30 Jahren verkauft er Mode , zuletzt im Secondhandladen Escatira am Merianplatz, der aus Kostengründen schließen musste, nun in der Boutique Romy auf der Berger Straße. Nemati engagiert sich bei der CDU im Nordend und als Vorsitzender des Gewerbevereins Untere Bergerstraße. Sein Vater, ein Regimekritiker, stammte aus dem Iran und starb bei einem Attentat, die Mutter ist Türkin. Mit Nemati schärft die Frankfurter CDU ihr migrantisches Profil. fle

SPD: Stella Schulz-Nurtsch

Stella Schulz-Nurtsch. © SPD

Stella Schulz-Nurtsch ist seit 2016 Stadtverordnete der SPD im Frankfurter Römer, wo sie ihre Partei im Ausschuss für Wirtschaft, Recht und Frauen sowie im Ausschuss für Gesundheit und Soziales vertritt. Die 57-Jährige ist aber auch Unternehmerin - ihre Firma Schulz und Souard, die lange an der Galluswarte saß, nun in Fechenheim, verkauft technische Gummiwaren - etwa Gummigranulatmatten aus recycelten Autoreifen. In der Standortinitiative FFN sowie im Dachverband Frankfurter Gewerbevereine vertritt sie die Interessen der lokalen Wirtschaft. Ihre Themen sind auch Wohnungsnot und soziale Gerechtigkeit. fle

Grüne: Marcus Bocklet

Marcus Bocklet. © Peter Jülich

Marcus Bocklet hat vor fünf Jahren den Wahlkreis 38 überdeutlich gewonnen. Die grüne Wählerschaft ist vorhanden im Nordend, in Bornheim und im Ostend. Man müsse sie nur mobilisieren, sagt Bocklet im Gespräch mit der FR. Also lädt er ein zum Radfahren, Tischtennisspielen oder zu einer „Speakers Corner“, wo Menschen sich politisch austauschen können. Der 59-Jährige hebt dabei gerne die Erfolge der schwarz-grünen Koalition im Land hervor. Diese Konstellation hat der Realpolitiker einst auch in Frankfurt unterstütz. Der Vater von zwei Kindern setzt sich im Landtag für Sozialpolitik ein, etwa die Ausstattung von Schulen. fle

Linke: Michael Müller

Michael Müller. © Knapp

Michael Müller leitet die Landesgeschäftsstelle der Linken in Hessen und ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Römer. Diese doppelte Rolle zahlte sich aus: Auf der Landesliste der Linken steht der 43-Jährige auf dem vielversprechenden vierten Platz. Falls die Linke die Fünfprozenthürde knackt, zieht Müller in den Landtag ein. Politisch macht er sich für soziale Gerechtigkeit stark: bezahlbare Mieten, ein Nulltarif im ÖPNV, mehr Sozialwohnungen in der Stadt. Der gelernte Bankkaufmann hat sei Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und danach Politikwissenschaft in Regensburg und in Paris studiert. fle

FDP: Yves Klein

Yves Klein. © privat

Yves Klein ist 18 Jahre alt und macht sein Abitur an der Ziehenschule. Er ist wohl die jüngste Person, die in Frankfurt für den Hessischen Landtag kandidiert. Seit vier Jahren engagiert er sich bei den Jungen Liberalen und der FDP. Als Themen hebt er die junge Generation und Bildungspolitik hervor, unter anderem digitale Lernprogramme an Schulen. So retweetet er auf X, vormals Twitter, ein Foto, das Kinder mit büchergefüllten Schulranzen zeigt, wo Tablets doch viel so leichter wären. Politisch motiviere ihn, etwas dagegen zu tun, dass der Staat die Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern einschränke. fle

Sonstige

Andreas Lobenstein kandidiert für die AfD im Wahlkreis 38.

Eli Trumheller tritt für „Die Partei“ als Direktkandidat an.

Eric Pärisch ist der Kandidat der Freien Wähler.

Kasimir Nimmerfroh wird von Volt ins Rennen geschickt.