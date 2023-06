Landgericht Frankfurt bekräftigt Urteil gegen Reichelt-Blog

Von: Tadhg Nagel

Julian Reichelt, damals noch Vorsitzender der Bild-Chefredaktion, auf einem Kongress in Düsseldorf. (Archivfoto) © Norbert Schmidt/Imago

Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt legte Widerspruch gegen ein Urteil des Frankfurter Landgerichts ein. Reichelts Blog wurde darin untersagt, eine trans Frau als Mann zu bezeichnen.

Frankfurt - Es bleibt wohl dabei: Trans Frauen sind keine Männer und dürfen auch nicht als solche bezeichnet werden. Am Donnerstag (15. Juli) verhandelte das Landgericht Frankfurt ein Urteil aus dem März dieses Jahres neu. Zu dem Prozess war es gekommen, weil die Journalistin Janka Kluge in einem von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verantworteten Blog als Mann bezeichnet worden war. Die trans Frau hatte anschließend gegen den Journalisten geklagt. Dieser hatte Einspruch gegen die einstweilige Verfügung eingelegt.

Wie hessenschau.de berichtete, hatte eine Autorin auf dem von Reichelt verantworteten Blog „Pleiteticker.de“ im Zusammenhang mit Kluge von einem „über 60-jährigen Mann“ gesprochen. Dem Betreiber der Seite, der Rome Medien GmbH, sei vom Landgericht Frankfurt daraufhin untersagt worden, diese Bezeichnung zu verwenden. Seit dem Gerichtsbeschluss sei die Formulierung im entsprechenden Artikel zu „biologischer Mann“ geändert worden, eine Bezeichnung, die juristisch nicht angreifbar sei.

Landgericht Frankfurt bestätigt wohl Urteil aus März

Ohne Kontext wirkt die ursprüngliche Aussage aus dem Blog des Ex-Bild-Chefs nicht weiter verfänglich. Nach Angabe der hessenschau habe dort gestanden: „Anstatt eine junge Doktorandin zu unterstützen, die seit Monaten attackiert, auf offener Straße verfolgt und sogar körperlich angegriffen wird, unterstützt die Stiftung lieber einen über 60-jährigen Mann, der an der Spitze eines Lobby-Vereins steht und maßgeblich an dem Frauenhass beteiligt ist, dem Vollbrecht seit Monaten ausgesetzt ist“.

Mit der Äußerung habe die Autorin jedoch auf eine bereits seit längerem andauernde Auseinandersetzung zwischen der Journalistin und Marie-Luise-Vollbrecht Bezug genommen. Vollbrecht, die an der Berliner Humboldt-Universität im Fach Biologie promoviert, sei fest davon überzeugt, dass es nur zwei Geschlechter gebe, die biologischen. Diese Position habe dazu geführt, dass ein Vortrag der Biologin auf Grund drohender Proteste abgesagt wurde. Daraufhin sei eine hitzige Debatte entbrannt, die in einem Rechtsstreit zwischen Kluge und Vollbrecht gemündet habe. Die staatlich geförderte Amadeu-Antonio-Stiftung habe Janka Kluge im Prozess finanziell unterstützt, was schließlich im Blogeintrag kritisiert worden sei.

Machtausübung und Herabsetzung

Doch weswegen folgte ein Rechtsstreit? Schließlich ist eine solche Position, egal was man von ihr halten mag, von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wie die FAZ schreibt, hatte Kluges Anwalt dem Gericht dargelegt, dass es um die falsche geschlechtliche Zuordnung geht. Da diese bewusst getroffen worden sei, habe sie die Identität seiner Mandantin in Frage gestellt. Damit habe es sich um einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht gehandelt. Zudem werde das „Missgendern“, also das „Ansprechen einer Person auf eine Weise, die nicht deren Geschlecht entspricht“, oft benutzt, um Personen herabzusetzen und Macht auszuüben. Daher stehe die Meinungsfreiheit hier hinter Kluges Persönlichkeitsrechten.

Der Verteidiger von Rome Medien bestritt laut FAZ, dass die Autorin von Reichelts Blog die trans Frau absichtlich diffamiert habe. Kluge sei in dem Text als trans Frau und Aktivistin bezeichnet worden. Sie sei mit dem Pronomen „sie“ und als biologischer Mann angesprochen worden. Der Verweis auf das biologische Geschlecht sei eine Tatsachenbehauptung, weil Kluge offen mit ihrer Vergangenheit umgehe. „Es gehört zu der Geschichte dazu, dass sie mal ein Mann war“, ließ der Anwalt verlauten. Die Aussage sei also „zugegeben nicht nett, aber sachlich“.

Meinungsfreiheit oder Persönlichkeitsrechte?

Letztlich geht es also um eine Abwägung zwischen freier Meinungsäußerung und allgemeinen Persönlichkeitsrechten. Nach Angaben der hessenschau sind sich die Richterinnen jedoch sicher, dass das ursprüngliche Urteil Bestand haben wird. Zwar werde Janka Kluge im betreffenden Text nicht verschmäht, aber herabgewürdigt. Außerdem sei ihr Frauenhass unterstellt worden. Die Journalistin sei zweifelsfrei eine Frau, die absichtlich falsche Geschlechterzuordnung greife deshalb in ihre allgemeinen Persönlichkeitsrechte ein.

Bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts dauert es noch. Anfang Juli solle das Urteil verkündet werden. Der Anwalt von Rome Medien habe bereits angekündigt, vor das Oberlandesgericht Frankfurt ziehen zu wollen, hieß es weiter. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Für Janka Kluge ändert das nichts. „Ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Das lässt aber keinen Rückschluss darauf zu, wer ich bin“, stellte die Aktivistin klar. (Tadhg Nagel)

