Lachgaskonsum in Frankfurt so hoch wie nie

Von: Steven Micksch

Sieht nach Kindergeburtstag aus, ist aber der Moment vor einem Lachgasrausch auf der Straße. © Niels Wenstedt

Die Mosyd-Drogenstudie zeigt, dass immer mehr Jugendliche Lachgas zum Berauschen nutzen. Das Frankfurter Drogenreferat fürchtet, dass die Jugendlichen die Risiken unterschätzen.

Im Internet gibt es zahllose Videos von Menschen, die Lachgas inhalieren. Mal sind es Selbstversuche oder spontane Partyfilme, mal sogenannte Challenges in den sozialen Medien, die andere nachahmen. Auch bei den Frankfurter Jugendlichen hat sich der Trend Lachgas etabliert. Laut dem Drogenreferat ist der Konsum so hoch wie nie.

Diese Erkenntnisse zog das Referat aus der Auswertung der ersten Ergebnisse der jährlichen Drogentrendstudie Mosyd (Monitoring System Drogentrends). Bei der neuesten Befragung für das Berichtsjahr 2022, die offiziell erst in einigen Monaten vorgestellt werden wird, habe sich gezeigt, dass 17 Prozent der 15- bis 18-Jährigen schon einmal Lachgas genommen haben. Im Jahr davor sagten das 13 Prozent. Sechs Prozent der Befragten gaben 2022 an, Lachgas in den vergangenen 30 Tagen genommen zu haben. 2021 waren es fünf Prozent.

„Bei Lachgas erleben wir seit den 1990er Jahren immer wieder, dass der Konsum bei jungen Menschen zwischen 15 und 21 Jahren in Mode kommt und dann wieder abebbt“, sagt der Leiter des Drogenreferats Artur Schroers. Diesmal halte der Trend aber länger an und nehme seit 2021 sogar zu.

Gerade in der Partyszene ist der kurze Rausch mit dem Gas (manchmal nur 30 Sekunden) beliebt. Kicheranfälle, Halluzinationen, verstärkte Sinneseindrücke ja sogar Entspannung sowie Wärme- oder Glücksgefühle klingen im ersten Moment als Wirkung gar nicht schlecht. Über Schwindel, Lähmungserscheinungen, Ohnmacht und Übelkeit reden nur die wenigstens, obwohl auch das zu den Begleiterscheinungen zählen kann. Wer besonders häufig konsumiere, brauche am Ende immer mehr, um überhaupt eine Wirkung zu spüren. Exzessiver Konsum kann dabei auch das zentrale Nervensystem schädigen. Körperliche Abhängigkeit wird dem Lachgas bisher aber nicht nachgesagt.

Das Lachgas sollte übrigens niemals direkt aus der Kartusche konsumiert werden, da dies zu schweren Erfrierungen an den Lippen und im Mund- und Rachenbereich führen kann. Um dem zu entgehen, wird in den meisten Online-Videos das Gas aus einem Luftballon inhaliert.

Das Konsumieren aus einer Sahne-Kartusche aus dem Supermarkt ist dabei nicht mehr der Standard. Längst haben Produktionsfirmen den Trend erkannt und bieten online partytaugliche Spraysysteme inklusive Luftballons aber auch große Einwegkartuschen oder Zwei-Kilo-Tanks zum Nachfüllen oder zum Mieten an. „In Frankfurt sind Kartuschen inzwischen schon an Kiosken zu haben“, so Schroers.

Andere Länder haben die Abgabe an Minderjährige mittlerweile verboten. Gesundheitsdezernentin Elke Voitl (Grüne) sieht Verbote kritisch, auch weil es sich bei Lachgas um die Zweckentfremdung eines legalen Stoffes handle. Die Dezernentin möchte stattdessen auf Aufklärung setzen. Und sie appelliert an die Frankfurter Kioskbetreiber:innen das Lachgas als Party-Gag gar nicht erst anzubieten und nicht an Minderjährige zu verkaufen.