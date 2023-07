Kurzfilme über den „Frankfurter Weg“

Das Drogenreferat möchte mit Videos im Internet über die Suchthilfearbeit aufklären.

Wofür der „Frankfurter Weg“ stehe und welche Angebote zu diesem drogenpolitischen Ansatz gehörten, sei nur zum Teil bekannt: „Viele verbinden damit lediglich die Hilfeeinrichtungen im Bahnhofsviertel“, konstatiert Artur Schroers, Leiter des Drogenreferats.

Genau das soll sich nun durch eine sechsteilige Kurzfilmreihe, die das Drogenreferat gemeinsam mit Personen des „Frankfurter Wegs“ produziert hat, ändern. In der Filmreihe stellen Mitarbeitende aus Drogenhilfeeinrichtungen ihre Arbeit und ihren Alltag von der Prävention und Beratung bis hin zu Überlebenshilfen im Bahnhofsviertel vor. Gleichwohl kämen Drogenabhängige selbst zu Wort und berichteten davon, welche Angebote sie nutzten und was ihnen weitergeholfen habe, heißt es in der Pressemitteilung.

„Der Frankfurter Weg ist keine ideologische Entscheidung, sondern es ist letzten Endes das Zusammenspiel von ganz verschiedenen Einrichtungen und ganz verschiedenen Menschen, die jeweils an ihrer Stelle dazu beitragen, dass wir weiterkommen“, betont der scheidende Gesundheitsdezernent Stefan Majer in einem der Videos.

Die Filme dauern zwischen fünf und zehn Minuten und beleuchten verschiedene Einrichtungen und Akteur:innen des „Frankfurter Wegs“. Sie tragen Titel wie „Brücken aus dem Bahnhofsviertel“, „Perspektiven jenseits der Szene“ und „Ausstiegshilfe und Prävention“.

Aufklärung und Wissen für Helfende und Betroffene zu vermitteln, sei das oberste Ziel der Reihe. „Hinter den akzeptierenden Ansatz der Drogen- und Suchthilfe können und wollen wir nicht zurück. Die Alternative wären Verbote und Repression. Dass das keinen Erfolg bringt, wissen wir seit den 80er-Jahren“, sagte Majer. Außerdem gehe es auch darum, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Politik, den Trägern der Drogenhilfe, der Medizin und der Wissenschaft zu fördern.

Die Kurzfilmreihe ist auf dem Social Media-Kanal der Stadt Frankfurt unter frankfurt.de/youtube zu sehen.