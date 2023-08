Kunst in den Römerhallen

Von: Michael Theil

„Die Palette“ stellt grade in den Frankfurter Römerhallen neue Werke aus. © Michael Schick

Seit 1960 arbeiten Künstlerinnen und Künstler im Verein Palette zusammen. Bis zum 27. August sind aktuelle Werke im Frankfurter Römer zu sehen.

Kunst ist, was gefällt“, sagt Yvonne Todorovic. Gerade deshalb sei sie froh, dass die Ausstellung der „Palette“ in den Frankfurter Römerhallen so vielfältig sei. Sie steht vor einem kleinen Gemälde, das Segelschiffe zeigt. Das Bild gebe ihr ein Gefühl von Weite und „schöner Stimmung“. Sie möge Kunst, die nicht ganz abstrakt, aber trotzdem noch Raum für die eigene Fantasie lässt, erzählt sie. Die jährliche Ausstellung der Palette besucht sie an diesem Samstag zum ersten Mal.

„Die Palette“ gibt es seit 1960. Viele Jahre fand ihre Ausstellung in der Paulskirche statt, seit 2018 im Römer. Wenn er früher erzählt habe, dass er seine Bilder in der Paulskirche ausstelle, habe es stets große Blicke gegeben, erinnert sich Horst D. Käufler. Am Römer kämen allerdings mehr Besucher:innen vorbei.

Der 83-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied des Künstler:innenvereins – lange Zeit sogar im Vorstand. Käufler malt hauptsächlich abstrakt und macht Collagen. Die Ideen kämen ihm einfach mit der Zeit. Bei einem Spaziergang habe er ein nasses Stück Papier mit Reifenabdrücken gefunden. Für seine Collage habe er es dann trocknen lassen und übermalt. Der Abdruck verleiht dem Bild eine interessante Struktur.

Im Gegensatz zu Käuflers abstrakten Werken sind die Bilder von Barbara Jöbstl sehr konkret und bunt. „Ich liebe Farben. Meine Bilder sollen fröhlich sein“, sagt die 55-Jährige. Ihre Bilder haben etwas märchenhaftes. Kleine Feen verstecken sich furchtsam hinter Pilzhäusern. Die Natur sei für sie eine Inspirationsquelle. Auf dem Hintergrund einer ihrer Bilder steht ein Liedtext der französischen Sängerin Édith Piaf. „Da wollte ich einfach etwas Unlogisches machen“, sagt sie.

Die Ausstellung „Die Palette“ vereint Künstler:innen aus Frankfurt und Umgebung. Ein bestimmtes Thema hat die aktuelle Ausstellung des Vereins im Frankfurter Römer nicht. Vielmehr geht es den Mitgliedern darum, ein möglichst breites Spektrum zu präsentieren. Von abstrakter bis figurativer Malerei sowie Collagen und Skulpturen ist für alle Kunstliebenden etwas dabei. Die Ausstellung zeigt mehr als 140 Werke und läuft noch bis zum 27. August, geöffnet täglich von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. mtl

„Manche Bilder stehen über Jahre rum“, erklärt Renate Müller. Immer wieder werfe sie einen Blick auf ihre Collagen und „irgendwann kommt die Idee“. Ihre hauptsächlich blauen Acryl-Bilder zeichne sie mit den Fingern. Auch sie sei immer auf der Suche nach interessanten Papierfetzen. Auf den abstrakten Bildern der 71-Jährigen lässt sich ein Vogel oder die Kralle eines Eisbären erahnen.

Einen rabiateren Ansatz wählt Martin Berner. Er arbeitet mit Tusche. Für seine Collage hat er über ein Jahr viele seiner alten Werke einfach zerschnitten und neu zusammengesetzt. Er sei stark von der „informellen“ Kunst nach 1945 beeinflusst. „Ich will mich von den vorgegebenen Formen lösen und neue entwickeln“, erklärt er. Dabei lasse er sich einfach leiten. „Das ist wie spielen. Da fühle ich mich wie ein kleines Kind“, sagt der 75-Jährige.

Dorothea Paals und Michael Arlt aus Heidelberg sind über das Wochenende nach Frankfurt gefahren und nur durch Zufall auf die Ausstellung gestoßen. „Es ist schön, dass die Künstler hier die Möglichkeit haben, ihre Werke auszustellen“, sagt Arlt. Die Ausstellung sei abwechslungsreich und vereine verschiedene Stile, findet Paals. „Hier können viele Besucher:innen etwas finden, das ihnen gefällt“.

Die Finanzierung der Ausstellung gestalte sich für den Verein allerdings nicht leicht. Ohne den Zuschuss durch das Kulturamt könnten sie sich die Raummiete nicht leisten, sagt Berner. Hinzu kämen teure Aufstellwände und Beleuchtung. Auch deshalb freue sich der Verein immer über neue Mitglieder.