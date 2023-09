Kunst für alle Sinne

Von: Meike Kolodziejczyk

Frankfurts Türme: Matthias Hochs Werkgruppe „Silver Tower“ ist bei Jacky Strenz zu sehen. Matthias Hoch © Matthias Hoch

Ob Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie oder Video: Der Saisonstart der Frankfurter Galerien ist eines der ältesten Galerienwochenende Deutschlands – und geht nun in die 29. Runde

Ledrig und metallisch, aber auch eine Spur blumig soll es riechen im Studio des Künstlers und Professors Michael Riedel im Bahnhofsviertel, wenn am Wochenende die Frankfurter Galerien in die Saison starten. Dann nämlich präsentiert sein einstiger Schüler Christian Kölbl dort eine Duftinstallation, die sich mit der „Geruchssemantik von Neuwagen“ beschäftigt. Ein olfaktorisches Kunstwerk also, das nicht nur Augen und Ohren, sondern vor allem die Nase anspricht.

Ob duftend oder nicht, ob Malerei, Skulptur, Fotografie, Film- oder Videokunst: Seit drei Jahrzehnten zieht es Anfang September Tausende Kunstinteressierte in die Stadt, wenn die Galerien in die Saison starten. Insgesamt 38 sind es vom 8. bis 10. September, weitere Ausstellungen werden in 16 sogenannten Offspaces, unabhängigen und nicht kommerziellen Projekträumen gezeigt. Die Zahl der teilnehmenden Galerien wächst jährlich, drei kamen 2022 dazu, weitere zwei in diesem Jahr.

Der Frankfurter Saisonstart ist eines der ältesten Galerienwochenenden Deutschlands, es wird zum nunmehr 29. Mal veranstaltet. Seit 2019 begleitet es der kommunikative und programmatische Überbau „The Frankfurt Art Experience“, den die Stadt Frankfurt bereits zum fünften Mal fördert. Die Idee dazu hatte der Kunstliebhaber und -sammler Tyrown Vincent: Er wollte der Außenwahrnehmung von Frankfurt als Kunststadt mit einem innovativen Format neue Impulse verleihen.

„Unsere Mission war es von Anfang an, die Sichtbarkeit des Galerienstandortes Frankfurt zu erhöhen“, sagt Vincent. Hier zahle sich nun die langjährige und enge Zusammenarbeit mit den Galerist:innen aus. „Der Standort wandelt sich positiv, das sehen wir nicht nur an der Resonanz, sondern auch an der Qualität und der Vielfalt im Programm.“

Für Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) ist die „lebendige Galerienszene“ ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Stadtlandschaft: „Wir sehen dieses Jahr viele Künstlerinnen und Künstler, die an der Städelschule und der HfG in Offenbach studiert haben und nun zum Saisonstart in Frankfurter Galerien ausstellen.“ Daran zeige sich, „welch wichtige Brückenfunktion die Galerien zwischen den Kunstakademien, den Sammlerinnen und Sammlern sowie den Museen wahrnehmen“. Entsprechend schlägt sich der Einfluss der wichtigen und international anerkannten Akademien des Rhein-Main-Gebiets – der Städelschule, der HfG Offenbach oder der Kunsthochschule Mainz – im Programm des Saisonstarts deutlich nieder.

Die Stadt Frankfurt unterstützt das Galerienwochenende mit 80 000 Euro. Die Fördermittel adressieren dabei auch langfristige Maßnahmen, etwa um die Kommunikation und Organisation der Frankfurter Galerien zeitgemäß und dauerhaft zu sichern sowie weiterzuentwickeln.

New Yorks Straßenschluchten: Tom Christophers „A New Year to Remember“ in der Galerie Barbara von Stechow. Tom Christopher © Tom Christopher