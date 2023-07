Kulturcampus: Wird langsam Zeit

Von: George Grodensky

Während die Planungen für den Kulturcampus stocken, haben eine Reihe von Frankfurter Initiativen und Kulturschaffenden die Zeit genutzt und Ideen für Zwischennutzung des Juridicums und der umliegenden Campusfläche gesammelt. © christoph boeckheler*

Nach zwölf Jahren voller großer Ankündigungen und Planungswerkstätten könnten Stadt und Land auch einfach mal zu Potte kommen.

Kunst sei die Beseitigung des Unnötigen, hat Pablo Picasso wohl einmal gesagt. Den weisen Spruch könnten doch das Land Hessen und die Stadt Frankfurt beherzigen, wenn es um die Entwicklung des sogenannten Kulturcampus in Bockenheim geht. Natürlich mutet es skurril an, wenn die Uni dieser Tage Teile des Juridicums zumauert, um Eindringlinge fernzuhalten. Darüber darf aber der eigentliche Skandal nicht in Vergessenheit geraten: Dass da ein riesiges Areal im Herzen der Stadt schlicht brachliegt. Seit Jahren harren zig Quadratmeter bester Innenstadtlage darauf, dass irgendwas damit geschieht. Schön unter Beton versiegelt natürlich. 2001 sind die ersten Institute der Goethe-Uni vom Campus Bockenheim auf den Campus Westend gezogen. 2011 hat die ABG Frankfurt das Areal übernommen, um es aus einem Guss entwickeln zu können. Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich in Planungswerkstätten ausgetobt. Zwölf Jahre danach gibt es: nichts. Ein paar teure Wohnungen sind entstanden. Aber kein Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und kein Zentrum der Künste. Warum dauert das so lang? Könnte man nicht im Sinne von Picasso den einen Architektenwettbewerb oder die andere Machbarkeitsstudie sein lassen und sich einfach mal an die Arbeit machen?