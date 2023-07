Kulturcampus Frankfurt: Alles in der Schwebe

Von: George Grodensky

Teilen

Ein Schmuckstück ist es wahrlich nicht, das Juridicum – hier der Eingang an der Senckenberganlage. © Peter Jülich

Bevor sich in Sachen Kulturcampus und Juridicum etwas tut, wollen Land und Stadt ihren Architektenwettbewerb durchführen.

Das hessische Wissenschaftsministerium hat jetzt noch einmal den Fahrplan zum weiteren Vorgehen bei der Umwandlung des Campus Bockenheim in einen Frankfurter Kulturcampus skizziert. Darin scheint der Mauerbau im Juridicum noch die kleinste Hürde für eine mögliche Zwischennutzung zu sein. Am vergangenen Freitag hatte die Uni Teile des ehemaligen Präsidialgebäudes und Gebäudes der Rechtswissenschaften zumauern lassen.

An sich steht das „Reallabor Kulturcampus“, eine gemeinsame Initiative verschiedener Gruppen, mit einem Konzept für eine Zwischennutzung bereits parat, samt eines Betreibermodells und höchster Belobigung durch das Land selbst, mit dem Zukunftspreis „Großer Frankfurter Bogen“. Indes: „Voraussetzung für alle weiteren Überlegungen ist zunächst eine Einigung mit der Stadt über den Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) auf dem Kulturcampus“, schreibt das Ministerium auf Anfrage.

Erst wenn das in trockenen Tüchern sei, ließen sich Szenarien für eine mögliche Interimsnutzung einzelner Gebäude und vor allem ein Zeithorizont dafür ableiten. In jedem Fall sei die Frage nach einer Zwischennutzung im Einvernehmen mit der Frankfurter Wohnungsgesellschaft ABG zu klären und dürfe die späteren Bauarbeiten im Zuge der Ansiedlung der HfMDK weder verhindern noch verzögern.

Bei dem Verfahren schien man recht weit zu sein. Die betreffenden Grundstücke am Kulturcampus einschließlich des Juridicums hatte das Land immerhin 2011 an die ABG veräußert, eine Zerstückelung in kleine Parzellen sollte verhindert und das neue Quartier aus einem Guss entwickelt werden. Das Land hat sich aber ein Rückübertragungsrecht für die HfMDK einräumen lassen. Die logiert noch im Westend an der Eschersheimer Landstraße und klagt bereits seit Jahren über Platzmangel.

Die Übergabe erfolge, sobald die Universität das Juridicum endgültig geräumt habe, noch lagern dort Archivalien.

Stadt und Land haben einen gemeinsamen Architektenwettbewerb vereinbart, in dem es um die HfMDK gehen soll, möglichst auch um ein Zentrum der Künste einschließlich des Frankfurt LAB sowie den Anteil von Wohnungen, die die ABG auf dem Areal realisieren kann. Daraus ergebe sich, welche Grundstücksteile für die Musikhochschule beim Land verblieben. In Abstimmung mit der ABG sollte auf Grundlage der Ergebnisse des Wettbewerbs eine Aufteilung erfolgen. „Stadt und Land befinden sich in konstruktiven Gesprächen, die fortgesetzt werden.“

Derweil trage die Goethe-Universität eben die Verantwortung, schreibt das Land. Sowohl für Gebäude und Grundstück, für die noch im Gebäude befindlichen Teilbestände des Archivs wie auch für Menschen, die sich dort aufhielten.

Die ABG wollte das Juridicum eigentlich abreißen. Dann hieß es, es sollten geflüchtete Menschen darin unterkommen. Zuletzt haben die Stadtverordneten 95 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie eingeplant, die sich unter anderem einer Zwischennutzung widmen soll.

Siehe Kommentar auf dieser Seite