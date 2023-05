Kultur inmitten alter Mauern

Kulisse für Kultur: römisches Bad in der Kaiserpfalz. Monika Müller © Monika Müller

In den ältesten Überresten der Stadt beginnt die Veranstaltungsreihe „Franconofurd Sommer“. Verantwortlich sind das Archäologische Museum Frankfurt und sein Freundeskreis

Modern sind sie überbaut, „diese ältesten Mauern Frankfurts“, und das seit nunmehr fünf Jahren, sagt Wolfgang David, Direktor des Archäologischen Museums Frankfurt (AMF), unter dessen Aufsicht dieses besondere Freilichtmuseum entstand. 2017 wurden die steinernen Relikte aus römischer und karolingischer Zeit überdacht und in das neue „Stadthaus am Markt“ integriert. Nun soll der ehemalige „Archäologische Garten“ ein Ort für Musik, Literatur und Debatten werden: Von Juni bis August lockt der „Franconofurd Sommer“ fast jeden Donnerstag auf den Domhügel nahe Römer und Paulskirche.

„Diese Ecke hier ist sehr geschichtsträchtig“, sagt Maria Meßner, stellvertretende Museumsleiterin. Dass die Kaiserpfalz auch außerhalb der Besuchszeiten abends „bespielt“ werden solle, sei schon länger der Plan gewesen. „Doch dann kam Corona.“ Immerhin: Im vergangenen Jahr gab es schon mal zwei Testläufe der Reihe, die unter Schirmherrschaft von Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth vom AMF und den Freunden des Archäologischen Museums als Teil der Historisch-Archäologischen Gesellschaft Frankfurt (HAG) gestaltet wird. Und von einem, der in der vorigen Woche anlässlich der Deutschlandpremiere des neuen „Asterix“-Films im Obelix-Kostüm über den Römerberg huschte. „Ich wollte ja mal Archäologe werden“, sagte der künstlerische Leiter Thomas Bäppler-Wolf, der das Programm des „Franconofurd Sommers“ am Dienstag in der Kaiserpfalz präsentierte, diesmal gewandet in rot Kariertes. Doch dann habe er erfahren, wie viel Schreibtischarbeit das bedeute – und sei dann doch lieber das geworden, was er sei, nämlich Schauspieler, Entertainer, Autor und Stadtverordneter der SPD. Bleibt zu hoffen, dass er am 13. Juli unter dem Motto „Archäologie und Kino“, wenn der neue „Indiana Jones“-Film Thema ist, oder beim „Archäo-Bingo mit Indiana Bäppi“ am 3. August in entsprechender Kluft auftritt.

Die Reihe Der „Franconofurd Sommer“ in der Kaiserpfalz auf dem Frankfurter Domhügel, Bendergasse 3, umfasst bis Ende August zehn Teile und beginnt am Donnerstag, 1. Juni. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet für jede Veranstaltung 14 Euro und beinhaltet eine Freikarte für das Archäologische Museum Frankfurt, Karmelitergasse 1. myk archaeologisches-museum-frankfurt.de www.freunde-amf.de www.baeppis-events.de

Eröffnet wird der Franconofurd Sommer am 1. Juni von Petra Roth und mit einer Podiumsdiskussion zum „Haus der Demokratie“. In weiteren Folgen wird der Frankfurter Tenor Silvio D’Anza singen, das Main-Kammer-Orchester wird spielen, und Susanne Reichert, Tim Frühling und Christian Setzepfand werden aus ihren Büchern lesen.

„Wir wollen die Altstadt beleben“, sagt Wolfgang David – auch mit dem Beitrag des Archäologischen Museums zum Paulskirchenfest vom 18. bis 21. Mai. In der Ausstellung „Zwischen Römern und Germanen“ können sich Gäste nicht nur in der Karmeliterkirche, sondern auch in der Kaiserpfalz auf die Suche nach dem „deutschen Altertum“ begeben.