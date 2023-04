Kultur in Frankfurt: Bunte Körper und monströse Köpfe in der Schirn

Von: Anja Laud

Die Kinderkunstnacht bietet auch eine Disco. © Dirk Ostermeier

Die Schirn lädt Kinder zur Kunstnacht mit Führungen, Workshops und Disco ein. Schon für die Kleinsten ist etwas dabei.

Die bunten Nanas der Künstlerin Niki de Saint Phalle, die monströsen Köpfe von Monster Chetwynd – die derzeit laufenden Ausstellungen in der Schirn haben Kindern einiges zu bieten. Da passt es, dass die Kunsthalle zum ersten Mal nach einer pandemiebedingten vierjährigen Pause für Samstag, 29. April, wieder zu einer Kinderkunstnacht einlädt. Jungen und Mädchen ab vier Jahren sowie ihre Eltern oder Großeltern können mit ihnen in die Welt der Nanas und Monster eintauchen.

In der Zeit von 15 bis 20 Uhr bietet die Schirn Kindern und ihren Begleitpersonen an diesem Tag ein pralles Programm. Zu jeder vollen Stunde werden Schauspielführungen sowie zu jeder halben Stunde Überblicksführungen durch die Sonderausstellung zu Niki de Saint Phalle angeboten, die in die bunte und vielfältige Formenwelt der französisch-amerikanischen Künstlerin einführen. Daneben gibt es Workshops, auch zu der in der öffentlichen Rotunde zu sehenden Ausstellung „A Cat is not a Dog“ der britischen Performance- und Installationskünstlerin Monster Chetwynd. Jungen und Mädchen können beispielsweise zu Niki de Saint Phalle selbst plastische Papier-Nanas gestalten oder aus Schaumstoffresten in Anlehnung an Monster Chetwynds Arbeiten eigene schaurig-schöne Monsterköpfe gestalten.

Daneben können die Kinder die „Minischirn“ besuchen und dort einen Spiel- und Lernparcours zu den Themenfeldern Farbe, Form und Struktur absolvieren. Von 16 Uhr an lädt eine Kinderdisco zum Feiern und Tanzen ein. DJ Dominik Hahn greift beim Plattenauflegen Musikwünsche der Kleinen auf.

Tickets für die Kinderkunstnacht sind ausschließlich im Vorverkauf über den Onlineshop des Hauses auf dem Römerberg erhältlich, wie die Schirn mitteilt. Der Besuch ist in zwei Zeitfenstern möglich: von 15 Uhr bis 17.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person fünf Euro, für Kinder unter drei Jahren ist der Besuch der Kinderkunstnacht kostenlos.

