Kühle Plätze und Bäume sonder Zahl für Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Ein Baum hilft eigentlich immer. © Renate Hoyer

Die Stadt will mit vielen Projekten auffrischen – über die Methoden sind nicht immer alle einig.

Was hilft gegen Hitze? Ein Baum hilft immer, viele Bäume helfen noch besser – 10 000 Bäume will die Stadt Frankfurt bis 2030 neu pflanzen. Und mindestens drei Miniwäldchen bis 2025. Darum ging es in dieser Sitzungswoche der Frankfurter Stadtverordneten, und daran kann auch kein vernünftiger Mensch etwas auszusetzen haben.

Gestritten wurde trotzdem, erbittert gestritten, denn: Mit 10 000 neuen, kleinen Bäumen sei es ja nicht getan, wetterten die, die der Auffassung sind, dass vieles falschläuft beim Klimaschutz, beim Hitzeschutz. Weitaus sinnvoller wäre es, 10 000 alte, große Bäume besser zu schützen – ihre Meinung.

Daher legte der Stadtverordnete Tilo Schwichtenberg von der Gartenpartei gleich 19 Änderungswünsche zum Plan mit den 10 000 neuen Bäumen vor, und alle 19 hatten zum Inhalt, Baumbestand zu verschonen und Miniwäldchen zu erhalten: in der Grünen Lunge, in Nieder-Eschbach, am Rebstock, in der Römerstadt, überall. Bäume, die von Bauprojekten bedroht werden oder schon vernichtet wurden.

Abholzen will niemand - eigentlich

Niemand, das machte die ausschweifende Diskussion klar, hat etwas gegen Bäume, ob alte oder junge. Und alle sind schwerstens getroffen, wenn ihnen das vorgeworfen wird: Sie täten nichts gegen das Abholzen. Aber ebenso wenig hat jemand ein Konzept, wie Baumverluste – für Wohnungsneubauten, für Verkehrswege – komplett zu vermeiden wären. Immer steht irgendein Gesetz oder ein nachvollziehbares Vorhaben dagegen.

So viel zu den Bäumen. Frankfurt will klimaneutral werden, nicht nur mit Bäumen, und Frankfurt wappnet sich gegen die Hitze, so gut die Politik es kann. Ob das schnell genug geht, auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Im Ostend, auf dem Paul-Arnsberg-Platz, ist Abhilfe schon recht weit gediehen. Das lag an einer Bürgerinitiative namens Papi, eine Abkürzung, die sich plausibel aus den Anfangsbuchstaben des Platzes zusammensetzt: Sie machte enorm Druck, und jetzt sieht der einst glühend heiße steinerne Platz schon viel freundlicher aus: entsiegelt, bepflanzt, bewässert.

Wer konnte so was ahnen?

Das kann eine Oase werden, und so soll es vielen weiteren Frankfurter Plätzen ergehen, die einst konzipiert wurden, damit man Marktstände draufstellen kann. Dass es irgendwann extrem heiß werden würde, konnte man damals ja noch nicht ..., pardon, konnte man seit mindestens 50 Jahren wissen, aber irgendetwas hinderte die Planungsabteilungen landauf, landab daran, es auch zu berücksichtigen.

Entsiegelung ist also ein Schlüssel gegen die klimawandelbedingte Hitze. Ein Programm namens „Frankfurt frischt auf“ verspricht Zuschüsse für private Begrünungsprojekte in Höfen, auf Dächern, an Fassaden. Mehr Wasserspender für durstige Menschen sind ein weiterer Schlüssel. Sogenannte grüne Wohnzimmer sind es jedoch nicht: Die mobilen Oasen mit Sitzbank und Grünzeug sind zu teuer und zu ineffektiv, das haben die Praxistests gezeigt. Künstliche Bäume sind ebenfalls durchgefallen.

Stattdessen soll das dafür vorgesehene Klimageld an die Kleingartenvereine gehen. Auch das ist nicht unumstritten. Warum nur an Kleingärten, warum nicht auch an Klimaschutzgruppen? Und wenn wir schon davon sprechen: Wie sehr sind stadtkühlende Kleingärten selbst bedroht, nicht nur traditionell durch Autobahnbauvorhaben – müssen sie etwa auch für den Bau der Europäischen Schule am Ratsweg weichen? Das kann niemand wollen, darin waren sich die Stadtverordneten wieder weitgehend einig, und doch gibt es auch darüber seit Monaten Diskussionen. Erhitzte Diskussionen, versteht sich.