Kooperation mit Eintracht Frankfurt: Binding um Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter:innen bemüht

Kritik am Deal zwischen Binding und Eintracht Frankfurt: „Verlogener geht es nicht“

Von: Robin Kunze

Teilen

Künftig wird Binding-Bier bei den Heimspielen von Eintracht Frankfurt ausgeschenkt. Aufgrund der angekündigten Schließung des Standorts in Sachenhausen gibt es Gegenwind.

Frankfurt - Am Dienstag (21. Juni) kündigte die Brauerei Binding an, zum Start in die kommende Saison als neuer Partner von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zu fungieren. Künftig wird im Deutsche Bank Park Binding statt Krombacher ausgeschenkt.

„Weil der gemeinsame Stolz auf unsere Stadt eine starke Verbindung ist, kommt mit der Partnerschaft von Binding und Eintracht Frankfurt zusammen, was zusammengehört“, freute sich Binding-Marketingleiterin Bettina Pöttken in einer Pressemitteilung. In den sozialen Medien teilen längst nicht alle diese Freude.

Deal zwischen Binding und Eintracht Frankfurt - Twitter-Nutzer vermutet Image-Kampagne

Binding-Mitarbeiter protestieren im Oktober 2022 gegen die Schließung der Brauerei in Frankfurt. Künftig wird das Bier woanders gebraut, aber bei Heimspielen der Frankfurter Eintracht ausgeschenkt. © Hannes P Albert / dpa

Gerade auf Twitter stören sich einige Nutzer:innen an dem Fakt, dass die Binding-Brauerei, die zur bundesweit agierenden Radeberger Gruppe gehört, Ende vergangenen Jahres beschloss, den traditionsreichen Standort in Sachsenhausen zu schließen. Für die betroffenen 157 Beschäftigten gab es daraufhin viele Solidaritätsbekundungen, verbunden mit Kritik am Unternehmen. Das Engagement im Deutsche Bank Park sowie im Stadion am Brentanobad und dem Ahorn Camp Sportpark in Dreieich, wo die Frauen beziehungsweise die U21 der SGE ihre Heimspiele bestreiten, wird von mehrere Nutzer:innen als leicht durchschaubarer PR-Stunt gesehen.

„Tolles Marketinggebabbel mit den Worten Frankfurt, Eintracht, Binding, Tradition und Verbundenheit“, schreibt etwa Nutzer Chris

(@Uffreger), mit Verweis auf die im Herbst schließende Frankfurter Produktionsstätte. Im gleichen Tonfall argumentiert auch Nutzer Simon Witsch (@simon_witsch): „Verlogener geht es nicht. Binding macht den Standort Frankfurt dicht, Menschen verlieren ihre Jobs.“

Kooperation mit Eintracht Frankfurt: Binding um Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter:innen bemüht

„Dass die Nachricht diskutiert wird, hat uns nicht überrascht“, erklärte Claudia Geisler, Pressesprecherin Binding, auf Nachfrage am Tag nach der Verkündung der Partnerschaft. „Wir wissen einerseits um die Situation der Kolleginnen und Kollegen, die von der schmerzhaften, jedoch nach Abwägung aller denkbaren Alternativen getroffenen Entscheidung der Brauereischließung vor dem Hintergrund eines langfristig rückläufigen Biermarktes, hohen Überkapazitäten und massiven Kostensteigerungen, betroffen sind“, sagte die Sprecherin.

Andererseits freue man sich hingegen sehr, „dass für das Gros dieser Kolleginnen und Kollegen in Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung inzwischen sozialverträgliche Lösungen gefunden sind, wie beispielsweise Weiterbeschäftigungen innerhalb unserer Unternehmensfamilie oder Altersteilzeitregelungen“, betonte die Sprecherin. Die Marke Binding-Bier habe man seit Herbst 2021 stärken wollen, die Möglichkeit, dies per Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt nun umsetzen zu können, habe sich kurzfristig ergeben. (Robin Kunze)