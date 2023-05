Kriminologin über Gewalttat bei Jugendturnier: „Der Fall in Frankfurt wäre eine Zäsur“

Von: Timur Tinç

Das Sportgelände der Viktoria Preußen an der Hügelstraße. © Christoph Boeckheler

Die Kriminologin Thaya Vester von der Uni Tübingen über steigende Gewalt im Fußball und was Vereine und Verbände dagegen tun können.

Frau Vester, an diesem Wochenende hat ein 15-jähriger Jugendlicher nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier in Frankfurt schwere, lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten. War es nur eine Frage der Zeit, bis so etwas im Amateurfußball passiert?

Das ist schwierig zu beantworten. Grundsätzlich ist es so, wo viele Menschen aufeinandertreffen, gibt es auch Konflikte. Aber im vorliegenden Fall hat es eine neue Qualität. In gewisser Weise war es eine Frage der Zeit, weil wir bei gewaltsamen Auseinandersetzungen im Fußball schon häufig Faustschläge im Kopfbereich zu verzeichnen hatten. Ein Zentimeter weiter oben oder unten kann über Leben und Tod erscheinen. Sobald Menschen körperlich aufeinander losgehen, ist dieses Risiko immer da. Selbst wenn ich jemanden schubse, und der fällt blöd. Das Risiko diesbezüglich steigt aber natürlich, je mehr solche Vorfälle es insgesamt gibt.

Kann man mit Zahlen belegen, dass es mehr Gewalt gibt, oder dass die Ausmaße schlimmer geworden sind?

Jein. Wir haben bei der Messung der Vorfälle mehrere Interpretationsschwierigkeiten. Das Meldesystem bei dfb.net gibt es noch gar nicht so lange. Was wir in der vergangenen Saison gesehen haben, ist, dass die Spielabbrüche massiv gestiegen sind. Das ist immer das Worst-Case-Szenario. Das sind noch mit die verlässlichsten Zahlen. In dieser Saison wird das Vorjahresniveau in etwa erreicht werden. Es scheint also etwas im Argen zu liegen, es gibt mehr hocheskalierte Konflikte. Bei den ganzen Zahlen müssen wir uns aber immer vor Augen halten, dass sind nur die, die den Eingang ins Meldesystem gefunden haben. Es gibt ein beträchtliches Dunkelfeld an Vorfällen.

Thaya Vester, Kriminologin an der Uni Tübingen ist Mitglied der DFB-Expert:innengruppe „Fair Play – gegen Gewalt und Diskriminierung“ © privat

Warum entladen sich gerade auf und neben dem Fußballplatz so viele Gefühle, und warum gibt es so viel eskalierende Gewalt ?

Wir haben zumindest seit einiger Zeit die Erkenntnis, dass es saisonale Schwankungen gibt. Bislang gab es den Peak im Spätherbst, wenn es dunkel und regnerisch ist. Die wenigsten Vorfälle zu Beginn der Rückrunde und wieder hoch zum Ende der Rückrunde. Es ist kein pauschales Urteil möglich, dass die Gewalt überall zunimmt. Warum jetzt gerade so viele Menschen den Fußball nutzen, um Frust abzulassen, lässt sich nicht genau sagen. Man kann aber zumindest sagen, dass es auch deshalb passiert, weil dem Ganzen zu wenig entgegengesetzt wird.

„Der Fall in Frankfurt wäre eine Zäsur“

Wie könnte sich das verhindern lassen? Lässt es sich überhaupt verhindern?

Prinzipiell kann man bestimmte Dinge nie ganz verhindern. Wenn einer zuschlagen will, schafft er das. Man muss aber dann schnell dazwischen gehen und verhindern, dass es in eine Massenschlägerei ausartet. Und ganz grundsätzlich muss ein Klima geschaffen werden, dass allen klar ist, dass so etwas hier nicht geduldet wird. Es muss viel früher bei Unhöflichkeiten und Beleidigungen eingegriffen werden, denn das ist der Nährboden für gewaltsame Auseinandersetzungen. Dann ist die Hemmschwelle zuzuschlagen viel geringer.

Wie soll das gelingen?

Bestimmtes Verhalten muss schnell sanktioniert werden. Das hat auch eine Wirkung auf die drumherum. Sonst wird die Grenze immer mehr verschoben bei dem, was noch hinnehmbar ist. Dass die Leute zueinander unfreundlich sind, lässt sich nicht messen. Das verschlechtert aber das Klima. Der Fall in Frankfurt wäre eine Zäsur. Was hat das für eine Wirkung? Ich kann mein Kind nicht mehr guten Gewissens zum Fußball schicken. Das ist fatal. Klar ist es ein Einzelfall, der ist aber so extrem und so gravierend. Diejenigen, die noch nicht verstanden haben, dass es ein Problem gibt, die müssen es spätestens jetzt verstanden haben.

Was kann und muss von Seiten der Vereine und der Verbände unternommen werden?

Die haben mehr Macht, als ihnen bewusst ist. Die Vereine haben das Hausrecht. Wenn sich jemand nicht benimmt, können sie diese Person entfernen lassen. Grundsätzlich muss mehr Bereitschaft her, sich der Problematik zu stellen. In ganz vielen Fußballspielen passiert zwar nichts. Der niedrige Anteil gewaltbelasteter Spiele ist aber trotzdem zu hoch und darf deshalb nicht kleingeredet werden. Man muss sich des Gewaltproblems aktiv annehmen, sonst rennen die Schiris und die Spieler weg. Die Verbände müssen die Vereine bei der Gewaltprävention vor Ort unterstützen, Ordnerwesten bereitstellen und Personen schulen, wie Konflikte deeskaliert werden können. Und auch, wenn die Landesverbände diesbezüglich autonom sind, erwarte ich vom DFB, dass er die entsprechenden Leitplanken vorgibt.

Interview: Timur Tinç