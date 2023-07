Kreativ in den Sommerferien

Von: Meike Kolodziejczyk

Auch im Programm: Eine historische Drogerie. Stefanie Kösling © JuM/Stefanie Kösling

Workshops und Betreuung: Das Junge Museum Frankfurt bietet ein buntes Ganztagsprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren.

Zeichnen, basteln, drucken, Schmuck gestalten, Theater spielen, Papier schöpfen: Das alles können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren im Sommerferienprogramm des Jungen Museums Frankfurt. Für die erste, dritte und vierte Ferienwoche hat es vielfältige Angebote zu verschiedenen Themen, Epochen und für verschiedene Altersgruppen entwickelt, einige davon erstrecken sich über den ganzen Tag und sind damit besonders für Mädchen und Jungen geeignet, deren Eltern berufstätig sind.

Comic selbst zeichnen

Zum Beispiel das Projekt „Historische Küche und Kaufladen“ zum Thema „Alltag um 1900“ am Dienstag, 25. Juli. Ob Kaffee mahlen oder Butter stampfen: Hier können Acht- bis Zwölfjährige mit Rollenspielen, historischen Kostümen und neu erlernten Handgriffen ganz praktisch ausprobieren, wie sich Hausarbeit damals anfühlte.

Am Mittwoch, 26. Juli, erkunden Zeichenbegeisterte bei „Urban Sketching & Radierung“ den Stadtraum und halten ihre Eindrücke auf Papier fest. Nachmittags werden die Ergebnisse in der Druckwerkstatt als Radierung umgesetzt. In der Collagewerkstatt am Donnerstag, 27. Juli, entstehen wilde Wesen, Figuren und Hintergründe, die am Nachmittag die Hauptrolle in einem selbstentwickelten und gezeichneten Comic spielen können.

Von Dienstag, 8. August, bis Donnerstag, 10. August, stehen unter anderem eine Textil- und eine Schmuckwerkstatt auf dem Programm, außerdem kann Papier geschöpft und verziert werden. Letzteres ist auch vom 15. bis 17. August möglich, ebenso wie die Herstellung und Gestaltung von Schmuck und Taschen sowie Radierungen in der Druckwerkstatt.

Alle Ganztagsangebote dauern von 9.30 Uhr bis 16 Uhr und kosten 60 Euro. Betreut werden die Kinder auch zwischen den Vor- und Nachmittagsaktivitäten. Getränke stehen zur Verfügung, Essen müssten die Teilnehmer:innen selbst mitbringen. Die Ferienworkshops können online gebucht oder an der Kasse im Foyer des Jungen Museums, Saalhof 1, gekauft werden. myk

www.junges-museum-frankfurt.de