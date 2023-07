Krach im Römer: Noch keine Einigung über Dezernatsverteilung

Die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) will Aufsichtsratsvorsitzende von Messe und Mainova bleiben. © Rolf Oeser

Der Streit im Frankfurter Magistrat setzt sich fort. OB Josef rückt nicht von seiner umstrittenen Personalentscheidung ab, Stadträtin Wüst will ihre Aufsichtsratsvorsitze behalten.

Im Konflikt zwischen der Römer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt und dem Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) über die Besetzung des Gesundheitsdezernats zeichnet sich noch keine Einigung ab. Josef hatte mit Wirkung zum 8. Juli verfügt, dass dieses von Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) und nicht, wie eigentlich vereinbart, von Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) betreut werden soll. Mit dieser Entscheidung, von der er trotz scharfer Kritik der Grünen und von Sozialverbänden auch am Freitag nicht abrückte, will Josef offensichtlich Druck auf die Koalition und den Magistrat aufbauen, um den Aufsichtsratsvorsitz bei der Messe Frankfurt und beim Energieversorger Mainova zu erhalten, den bisher Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) innehat. Doch diese will nicht einlenken.

Sie sei „mit Unterstützung der Koalition“ als Aufsichtsratsvorsitzende der Messe Frankfurt und der Mainova gewählt worden“, sagte Wüst am Freitag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. „Angesichts der Herausforderungen, vor denen beide Unternehmen stehen, finde ich das Geschacher um Posten ehrlich gesagt befremdlich“, sagte sie. Sie bedauere, dass die Messe und die Mainova „zum Spielball machtpolitischer Interessen“ würden. Beide Unternehmen stünden vor großen Herausforderungen: Die Mainova baue die Energie- und Wärmeinfrastruktur um, die Messe komme aus dem Coronatief heraus. „Was den angesprochenen Konflikt angeht. Von meiner Seite aus gibt es den nicht“, sagte sie. Sie nehme lediglich wahr, dass Josef die beiden Aufsichtsratsvorsitze übernehmen wolle. Ein Gespräch mit der Koalition darüber habe es aber bisher nicht gegeben, sagte Wüst am Freitag.

Linke im Frankfurter Römer: Soziales und Gesundheit gehören zusammen

Der Fraktionschef der Linken im Römer, Michael Müller, nannte Josefs Personalentscheidung am Freitag nicht nachvollziehbar. Aus seiner Sicht gehörten die Ressorts Soziales und Gesundheit zusammen, sagte er auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Und zeigte sich verwundert, dass Josef seine Entscheidung nicht einmal adäquat begründen könne.

Der Vorgang zeige auch die anhaltende Zerstrittenheit der Römer-Koalition. Solche Konflikte seien aber das Letzte, was Frankfurt brauche. Stattdessen sei es dringend nötig, Sachpolitik zu betreiben, sich etwa mit dem Klinikum Höchst, Kinderarmut und der ärztlichen Versorgung in Frankfurt zu befassen.

Uwe Becker sieht im Römer Machtspiele wie unter Peter Feldmann

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Frankfurt hatte Josef bereits am Donnerstag aufgefordert, bei der Zusammenführung des Gesundheits- und Sozialressorts zu bleiben, seine Entscheidung also doch rückgängig zu machen.

Der hessische Europastaatssekretär Uwe Becker (CDU), der im März in der OB-Stichwahl gegen Josef unterlegen war, teilte auf Twitter mit, im Römer herrsche Chaos. Der neue Oberbürgermeister setze die Machtspiele, die schon Peter Feldmann „ausgezeichnet“ hätten, fort. Das Klinikum Höchst befinde sich in einer finanziell dramatischen Situation. „Doch statt anzupacken, wird die Zuständigkeit dafür zum parteipolitischen Spiel. Diese Koalition ,hat fertig‘.“