Konzerthaus der Zukunft

Von: Meike Kolodziejczyk

Gestaltet mehrere Konzerte für das Festival: Jazzpianist und Komponist Omer Klein. Alte Oper/Salar Baygan © Alte Oper Frankfurt/Salar Baygan

Die Alte Oper Frankfurt will mit der dritten Ausgabe ihres Fratopia-Festivals im September neue Impulse setzen: Mit Musik für alle in 80 kostenlosen Kurzkonzerten.

Der Überraschungsgast schreitet mit beschwingtem Schritt, weißem Hemd und Sonnenbrille um die Ecke. Eigentlich, so witzelt Omer Klein, „wäre ich ja gern aus einer Torte gesprungen“. Eine solche steht aber nicht parat im Clara-Schumann-Foyer der Alten Oper Frankfurt, dafür aber ein Flügel, was ungleich besser ist für das exklusive Publikum, das nun das Stück „Good Hands“ zu hören bekommt. Es klingt nach Jazz mit brasilianischem Groove, wer nicht mitwippt, muss wohl erst noch richtig wachwerden am Donnerstagvormittag, als das Programm für das Fratopia-Festival der Presse vorgestellt wird.

Für dessen dritte Ausgabe öffnet die Alte Oper vom 26. bis 30. September wieder sämtliche ihrer „Räume und Zellen“ und lädt „alle Frankfurterinnen und Frankfurter ein, Musik zu entdecken und dieses Haus zu ihrem Haus zu machen“, sagt Intendant Markus Fein. Die Idee sei es, „die Alte Oper stärker als Ort der Begegnung im Herzen der Stadt“ zu etablieren, als eine „Utopie“, als ein „urbanes Konzerthaus der Zukunft“. Es gehe um Teilhabe, um Partizipation. Und darum, „den Menschen zu ermöglichen, Neues zu hören“. Auch ganz spontan und bei freiem Eintritt.

Alle der rund 80 Kurzkonzerte an den fünf Festival-Tagen können ohne Ticket und Anmeldung besucht werden. Das gilt für die Auftritte des Schlagzeugers Alexej Gerassimez ebenso wie für die des Michael Wollny oder der Cellistin Anastasia Kobekina. Auch Bach und Brahms stehen auf dem Programm, ebenso wie György Ligetis „Poème symphonique“ für 100 Metronome. Man kann neue Konzertformate erleben, etwa inmitten eines Ensembles Platz nehmen oder mittels VR-Brille in Mozarts viertes Streichquintett eintauchen. Viele junge Musiker:innen sind mit von der Partie, es gibt Chormusik, Zeitgenössisches, Elektrosounds zu späterer Stunde und vieles mehr.

Fratopia – Festival der Entdeckungen „Fratopia “ geht in die dritte Runde. Fünf Tage lang, von Dienstag, 26. September, bis Samstag, 30. September, bietet die Alte Oper Frankfurt, Opernplatz 1, für ihr „Festival der Entdeckungen“ in sämtlichen sechs Sälen und Foyers mehr als 80 Kurzkonzerte aus unterschiedlichen Genres, von Klassik über Jazz bis House. Einlass ist täglich von 14.30 Uhr an, das Programm beginnt zwischen 15 und 15.30 Uhr und endet gegen Mitternacht. Alle Konzerte sind kostenlos und ohne Ticket und vorherige Anmeldung frei zugänglich. Die Gäste sind eingeladen, sich ihr Programm individuell zusammenzustellen. Maximal 2800 Menschen können zeitgleich ins Gebäude. Das Festivalbudget beträgt 350 000 Euro. Es wird komplett gedeckt von den Mitteln der Partnerinnen, Förderer und Sponsorinnen des Projekts, darunter die Freunde der Alten Oper Frankfurt, der Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main, die Aventis Foundation, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und die Union Investment Stiftung. myk

„Großes Potenzial“ der Stadt

Zum Beispiel von Omer Klein. Der israelische Jazzpianist und Komponist, der seit vier Jahren unter anderem in Frankfurt lebt, freut sich sehr, gleich mit mehreren Konzerten „Teil des Festivals zu sein“. Überhaupt: „Frankfurt hat ein großes Potenzial als Musikstadt.“ Auch dank solcher Projekte. Das hören wohl nicht nur die Vertreter:innen der Förderer gern. Fratopia begebe sich „auf die Suche nach Entdeckungen rund um das musikalische Profil der Stadt“, sagt Julia Cloot, Kuratorin des Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main, der allein 150 000 Euro beisteuert.

Dadurch, „dass ein so wunderbares Haus sich öffnet“, sagt Frank Dievernich, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, bekomme „gesellschaftlicher Zusammenhalt eine ganz neue Bedeutung“. Die Freunde der Alten Oper sehen ihren Förderauftrag erfüllt, wie Geschäftsstellen-Leiterin Nicole Schmitt-Ludwig betont. Und Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) bezeichnet das Festival als „wertvolles Geschenk für die Frankfurter:innen“. Zum Abschluss der Programmpräsentation gibt es noch ein Geschenk von Omer Klein: „Sun Girl“ sei ein „nicht allzu süßes Stück zum Dessert“, meint er. „Und es passt zu meiner Sonnenbrille.“

Musik für alle: Bloß eine urbane Utopie? Alte Oper/Norbert Miguletz © Alte Oper Frankfurt/Norbert Migu