Frankfurt: Rechenzentrum ersetzt Bürogebäude

So soll das neue Rechenzentrum von Cyrus One im Frankfurter Stadtteil Sossenheim aussehen.

Wirtschaft

Von Christoph Manus schließen

Das Wachstum der Rechenzentren geht weiter: Das US-Unternehmen Cyrus One will jetzt ein früher von der Deutschen Bank genutztes Areal im Frankfurter Stadtteil Sossenheim bebauen.

Obwohl die Stadt Frankfurt die Ansiedlung von Rechenzentren nun stärker reguliert, bleibt die Branche auf Wachstumskurs. Das US-Unternehmen Cyrus One hat jetzt angekündigt, den zuletzt von der Deutschen Bank genutzten Bürokomplex „Europapark“ in Sossenheim durch sein dann sechstes Rechenzentrum in Frankfurt ersetzen zu wollen.

Das 27 500 Quadratmeter große Grundstück an der Wilhelm-Fay-Straße hat Cyrus One nach eigenen Angaben bereits im Dezember erworben. Ganz in der Nähe befinden sich die anderen Rechenzentren des Betreibers. Er nennt Sossenheim den „wichtigsten Cluster für Rechenzentren in Europa“.

Hohe Nachfrage nach Rechenzentren, großer Leerstand bei Büros in Frankfurt

Die Bauaufsicht Frankfurt genehmigte im vergangenen Jahr den Bau von Rechenzentren mit einer Investitionssumme von 95 Millionen Euro. Etwa die Hälfte dieser Summe entfällt auf Projekte im Stadtteil Seckbach, größere Investitionen wurden auch für den Bereich Ostend/Fechenheim genehmigt.

Während die Nachfrage nach Flächen für Rechenzentren in Frankfurt hoch bleibt, steigt der Leerstand an Büroflächen im Marktgebiet weiter an. Nach Berichten von Maklerhäusern sind derzeit mehr als eine Millionen Quadratmeter kurzfristig vermietbar. Die Stadt geht deshalb davon aus, dass die Umwandlung von Büroflächen in Wohnraum wieder zu einem größeren Thema werden könnte.