Kontraste und Improvisationen

Von: Meike Kolodziejczyk

Ortsbegehung vor der „Raumbespielung“: Christof Krause (l.) und Jürgen Werner am Karlsplatz. Peter Jülich © Peter Jülich

Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist in diesem Jahr der Ort für die „Raumbespielung“, die das „Forum Improvisierter Musik“ zum nunmehr fünften Mal organisiert.

Der Karlsplatz im Bahnhofsviertel ist beileibe kein behagliches Fleckchen. Eigentlich ist das Dreieck zwischen Karls- und Niddastraße noch nicht einmal ein Platz, sondern eher eine erweiterte Verkehrsinsel. Eine Insel, die vor allem von den Klient:innen des nahen Druckraums angesteuert wird. Wer hier sonst zu Fuß entlang muss, beeilt sich. Kaum ein Ort scheint ungeeigneter für ein kulturelles Ereignis. Doch genau das organisieren Christof Krause und Jürgen Werner, nicht nur am Karlsplatz, sondern auch anderswo im Quartier. „Der Kontrast“ sei drastisch – aber gerade darum auch reizvoll.

Die beiden Initiatoren des „Forums Improvisierter Musik“ Frankfurt haben für die nunmehr fünfte „Raumbespielung“ das Bahnhofsviertel ausgewählt: Elf namhafte Musiker:innen aus der Region und der Republik werden dort am morgigen Mittwochabend an elf Orten etwa eine halbe Stunde lang frei improvisieren, um sich dann mit zwei Tänzerinnen zu einer abschließenden Ensemble-Improvisation zu treffen. Saxofone werden die Gegend beschallen, außerdem Trompete, Posaune, Tuba, Akkordeon und Schlagzeug. Jürgen Werner ist mit der Querflöte und indischer Bansuri mit von der Partie.

Raumbespielung #5 Das Forum Improvisierter Musik (F.I.M.) wurde 1993 in Frankfurt gegründet. Die von etwa 30 bis 40 Mitgliedern getragene Initiative organisierte bis Ende der 90er Jahre Konzerte und Sessions. 2014 reanimierten Jürgen Werner und Christof Krause das F.I.M. und leiten es seitdem. Zur „Raumbespielung #5“ lädt das F.I.M. für den morgigen Mittwoch, 5. Juli, ins Frankfurter Bahnhofsviertel ein. Elf Musiker:innen improvisieren etwa 30 Minuten an elf verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs, in Kaisersack und Kaiserpassage, an der Weißfrauenkirche, im Hotel Nizza oder am Karlsplatz. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zur Abschluss-Improvisation treffen sich alle Beteiligten sowie zwei Tänzerinnen um 20.30 Uhr am Jürgen-Ponto-Platz. Zuhören und Zuschauen ist kostenlos. myk Das Programm mit allen Orten sowie weitere Informationen gibt es auf www.fim-ffm.de

„Wir wollen improvisierte Musik herausholen aus den Probekellern und speziellen Zusammenkünften und mehr in die Öffentlichkeit bringen“, formuliert er das Ziel der „Raumbespielungen“, die im Sommer mitten in Frankfurt erklingen. In Kirchen und Klöstern zum Beispiel wie im Jahr 2022. Unter den Mainbrücken wie 2021. Oder an „Unorten“ wie 2020. Premiere hatte die „Raumbespielung“ zwar schon vor Corona in der Neuen Altstadt, doch während der Pandemie war es quasi das Format der Zeit. Inzwischen erhält das F.I.M. dafür Unterstützung von der Stadt und wird vom Programm „Kulturerwachen 2023“ gefördert.

Heuer also geht es um „musikalische Explorationen“ rund um den Hauptbahnhof, sagt Christof Krause, „um einen anderen Blick auf das, was man zu kennen meint“. Obdachlosigkeit, Kriminalität, Drogenszene, städtebauliche Mängel, politische Versäumnisse: Sinn und Zweck der Raumbespielung sei es nicht, auf den Problemen des Viertels herumzuhacken, die er als Architekt seit langem kritisch beobachte, betont Jürgen Werner. „Aber wir wollen sie auch keineswegs aussparen.“ Und so wird manch ein Vorurteil bestätigt bei der Ortsbegehung mit der FR. Auf dem Jürgen-Ponto-Platz liegen ein halbes Dutzend zerrupfter Kartons, Folien und allerlei weiterer Müll verstreut um den Brunnen herum. „Das sollten wir vorher vielleicht irgendwie reinigen“, überlegen die beiden F.I.M.-Pulsgeber. Doch auch Unvorhergesehenes gehört schließlich zur Kunst der Improvisation.