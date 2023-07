Frankfurt: Bienenkorbhaus füllt sich wieder

Das Bienenkorbhaus an der Ecke Konstablerwache/Zeil in der Frankfurter Innenstadt.

Innenstadt

Von Christoph Manus schließen

Die Sanierung des Bienenkorbhauses an der Konstablerwache in Frankfurt kommt voran. Im 50er-Jahre-Hochhaus wird künftig etwa ein Servicecenter von Mainova zu finden sein.

Die umfassende Sanierung des so genannten Bienenkorbhauses an der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt neigt sich nach Mitteilung des Eigentümers RFR Holding dem Ende entgegen. Das 43 Meter hohe 50er-Jahre-Gebäude, das zu den ersten Hochhäusern in der Stadt gehörte, war seit Oktober 2021 völlig entkernt worden. Die Fassade der Obergeschosse wurde weitgehend entfernt und, wie es in einer früheren Mitteilung hieß, nach Vorgaben des Denkmalamtes neu errichtet. Im Innern sollte das zwölfgeschossige Büro- und Geschäftshaus mit etwa 11.500 Quadratmeter Fläche von Grund auf modernisiert, mit neuester Klimatechnik ausgestattet und für zeitgemäße Arbeitsprozesse optimiert werden.

Derzeit werden nach Angaben von RFR noch Lobby und Eingangsbereich des Gebäudes, in dem es auch sechs Wohnungen gibt, neu errichtet. Gleichzeitig hat das Unternehmen erste Mietverträge für die neuen Räume abgeschlossen.

Frankfurt:: Mainova-Servicecenter zieht in das Bienenkorbhaus an der Konstabler

Noch in diesem Jahr wird nach Angaben des Bauherren der Frankfurter Energieversorger Mainova sein bisher an der Stiftstraße ansässiges Servicecenter in das Bienenkorbhaus verlegen. Das Unternehmen bestätigte am Dienstag, dass es die Räume Mitte September übernimmt. Diese müssten aber noch entsprechend hergerichtet werden. Das genaue Einzugsdatum stehe noch nicht fest, hieß es. Eine Fluggesellschaft wird laut RFR eine Etage des Gebäudes beziehen. Dort werden zudem auch weiterhin die sogar während der Sanierungsarbeiten geöffnete Apotheke und eine Zahnarztpraxis zu finden sein.

Die Frankfurter Sparkasse, die das 1954 fertiggestellte Gebäude einst von Architekt Johannes Krahn bauen ließ, wird künftig keine besetzte Filiale mehr, sondern nur noch eine SB-Stelle im Haus betreiben. Das Sparkassen-Logo auf dem Dach soll erhalten bleiben. Etwa 4500 Quadratmeter Bürofläche sind laut RFR noch zu haben.