Kommentar zur Mobilität in Frankfurt: Die Erwartungen steigen

Von: Florian Leclerc

Der Anlagenring in Frankfurt: So viel Platz allein für Autos ist nicht mehr zeitgemäß. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Das Mobilitätsverhalten der Frankfurterinnen und Frankfurter ändert sich. Und damit auch die Erwartungen an die Infrastruktur.

Die Frankfurterinnen und Frankfurter sind heute anders unterwegs als noch vor 20 Jahren. Bei acht Prozent lag der Anteil der Radfahrenden im Jahr 2003. Jetzt sind es 20 Prozent – und eine Zunahme wird erwartet. Der Autoverkehr wurde in den letzten 20 Jahren anteilig weniger, vor allem in der Innenstadt.

Mit dem Mobilitätsverhalten verändern sich auch die Erwartungen an die Infrastruktur. Fahrradfahrer:innen wollen heute sicher, schnell und komfortabel unterwegs sein. Sie wollen sich nicht mehr vom Autoverkehr an den Straßenrand drängen lassen.

Autofahrerinnen und Autofahrer kommen weiterhin in die Innenstadt. Nur sollen sie im Parkhaus parken und nicht so viel Zeit bei der Suche nach einem Parkplatz am Straßenrand verbringen. Der Platz, der durch weniger Parkplätze frei wird, kann für Fußverkehr, Radverkehr und mehr Grün verwendet werden. Das macht die Stadt lebenswerter. Weniger Abgase sind gut fürs Klima.

Die Frankfurterinnen und Frankfurter erwarten mehr Tempo bei der Umsetzung. Der Schweizer Platz wird nach Jahren der Diskussion und Beteiligung wohl erst ab 2027 umgestaltet. Beim Radweg auf dem City- und Anlagenring fehlt der zeitliche Rahmen. Rechnet man die Baustelle für den Neubau der Städtischen Bühnen hinzu, könnte es Mitte der 2030er Jahre werden, bis der Radweg fertig ist. Das wäre entschieden zu lang.

