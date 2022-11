Kommentar: Mehr Erdwärme würde Frankfurt guttun

Von: Florian Leclerc

Das neue Rebstockbad soll mit Erdwärme geheizt werden - hier eine Bohrung zur Messung der Wärme (Archivfoto vom 22.11.2021). Foto: Peter Jülich © Peter Jülich

In Frankfurt gibt es gerade einmal 280 Erdwärmeprojekte bei mehr als 400 000 Haushalten. Bei der Geothermie hat Frankfurt demnach noch Luft nach oben.

Ob Frankfurt gleich führend bei der Geothermie werden muss, sei mal dahingestellt. Wichtig ist, dass Geothermie als weiterer Baustein einer nachhaltigen Energiewende ins Bewusstsein rückt. Sonne, Wind und Wasser – diese erneuerbaren Energiequellen sind bekannt. Aber Erdwärme, die oberflächennah oder aus tiefen Schichten gewonnen wird? Nicht unbedingt.

Bund fördert Geothermie

Vielleicht liegt es am mangelnden Bekanntheitsgrad, dass es in Frankfurt gerade einmal 280 Erdwärmeprojekte gibt – bei mehr als 400 000 Haushalten. Oder es liegt an den Kosten: etwa 10 000 Euro für die Bohrung und die Erdwärmesonde, etwa 10 000 Euro für die Erdwärmepumpe. Allerdings ist eine Gastherme mit Warmwasserspeicher auch nicht viel günstiger. Und eine Gastherme verheizt nunmal klimaschädliches Erdgas, das zudem recht teuer geworden ist.

Außerdem fördert der Bund den Umstieg auf Erdwärme mit bis zu 45 Prozent; das könnte Eigentümer:innen ein Anreiz sein. Dass Erdwärme das Rebstockbad und das Quartier Hilgenfeld heizen wird, wird die Bekanntheit hoffentlich weiter steigern.

