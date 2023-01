Kommentar: Ideen aus der Mottenkiste

Von: Florian Leclerc

Die CDU wünscht sich einen Autotunnel unter dem Mainkai: Foto: Monika Müller © Monika Müller

Die CDU in Frankfurt kramt in der Verkehrspolitik Ideen aus dem Jahr 2006 hervor. Dabei gibt es heute ganz andere Herausforderungen.

Erinnert sich noch jemand an den Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Frankfurt aus dem Jahr 2006? „Die nördliche Mainuferstraße (Mainkai/Untermainkai) wird zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke in einem Tunnel geführt“, hieß es darin. Der Satz stammt scheinbar aus einer weit entfernten Zeit: Als Politiker:innen noch den Großteil des Verkehrsbudget für Autos ausgeben wollten. Die größte Aufgabe schien der fließende Autoverkehr zu sein.

Heute steht die Welt vor einer weitaus größeren Aufgabe. Alle Staaten, die Bundesrepublik, die Bundesländer, die Kommunen müssen Kohlendioxid vermeiden. Damit diese Welt nicht kaputt geht. Die Herausforderung macht vor dem Verkehrssektor nicht halt. Diese einfache, aber folgenreiche Formel scheint bei manchen Wortführenden aus der Babyboomergeneration nicht anzukommen.

Normwandel ist schwer. Bislang Wortführende können an Status und Deutungsmacht verlieren. Das kränkt. Das kann regressive Gegenreaktionen hervorrufen. Es muss aber nicht so sein. Wir alle wollen diese Welt bewahren, oder? Jeder Beitrag hilft.

