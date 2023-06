Koch und Kellner

Von: Stefan Behr

Teilen

Prozess wegen versuchten Totschlags beleuchtet Machtgefälle im Schnellimbiss-Business

Koch und Kellner bewegen sich in einer Welt, in der Männer noch Männer sind und tun, was echte Männer halt so machen: tote Tiere braten und essen, fremde Mütter beleidigen und sich gegenseitig ins Krankenhaus prügeln, treten oder stechen. Am Montagmorgen stehen beide vor der Großen Strafkammer des Landgerichts, der Koch als Angeklagter, der Kellner als Zeuge und Nebenkläger. Es geht um versuchten Totschlag.

Am 25. Oktober vergangenen Jahres, so die Anklage, ärgert sich der Koch eines Kebab-Restaurants in der Münchener Straße darüber, dass der Kellner sich weigert, ihm sein Feierabendmahl zu servieren. Es kommt zum Streit, in dessen Verlauf der Koch dem Kellner ein Messer in den Brustkorb sticht. Dessen Lunge wird perforiert, Teile des linken Lungenflügels müssen im Krankenhaus entfernt werden.

Er habe, sagt der 59 Jahre alte Koch, an jenem Tage wie gewohnt seine Arbeit mit Tee und Kebab beenden wollen. Der Kellner habe ihm gesagt, dass er ihn nicht bedienen werde, und auch seine Kollegen aufgefordert, dies nicht zu tun. Und all das nur, „weil ich einmal meinen Teller nicht weggeräumt habe“. Er habe den Kellner daraufhin daran erinnert, dass er der Koch sei, und ihn gefragt, was er glaube, wer er sei. Der Kellner habe geantwortet, dass er glaube, er sei der Mann, welcher der Mutter des Koches beiwohne. Daraufhin habe ein Wort das andere gegeben, bis der Kellner ihn aufgefordert habe, in einen Nebenraum zu gehen, um dort die Angelegenheit „wie echte türkische Männer zu klären“. Aus Angst vor dem körperlich überlegenen Kellner habe er ein Küchenmesser mitgenommen. Wie das dann in den Kellner gelangt sei, könne er sich nicht erklären, jedenfalls nicht mit Absicht.

Die Vorsitzende Richterin hat Fragen. „Der Koch steht über dem Kellner?“ „Das ist richtig“, antwortet der Koch. Die Frage, warum er einem Stärkeren zu einer Schlägerei in einen Nebenraum folge, beweist bloß, dass die Richterin kein echter türkischer Mann ist und wird vom Koch nicht beantwortet.

„Ich hatte ihn gewarnt“, sagt der 38 Jahre alte Kellner im Zeugenstand. Ständig habe der Koch ihn und seine Kollegen im wahren Sinne des Wortes herumgeschubst, schikaniert und gedemütigt. Und niemals habe er nach dem Essen sein Geschirr abgeräumt - was für alle anderen Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit sei. An jenem Tag sei ihm der Kragen geplatzt, er habe seinen Kollegen gesagt, wenn der Koch etwas essen wolle, dann solle man es ihm für zu Hause einpacken. Daraufhin habe der Koch ihn gefragt, was er glaube, wer er sei. Er habe geantwortet, er glaube, er sei der Kellner, und wenn dem Koch das nicht passe, solle er sich beim Chef beschweren. Als der Koch dann angekündigt habe, der Mutter des Kellners beiwohnen zu wollen, habe er den Nebenraum vorgeschlagen, um dort die Sache nach alter Väter Sitte auszudiskutieren. Dort habe er den Koch am Schlafittchen gepackt - was auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera beweisen. Aber letztlich habe der Koch dann die stichhaltigeren Argumente gehabt, was niemanden mehr überrascht habe als ihn selbst.

Zu Beginn des Prozess bietet der Koch dem Kellner über seinen Verteidiger eine Entschuldigung an, wird von diesem aber eiskalt abserviert. Der Prozess wird fortgesetzt, sechs Verhandlungstage bis Ende dieses Monats sind terminiert.