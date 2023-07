Koalitionskrise in Frankfurt: Mike Josef will nicht mehr nett sein

Von: Georg Leppert

Teilen

Am Ziel: Mike Josef im Büro des Oberbürgermeisters. © Peter Jülich

Ein gekränkter Oberbürgermeister, eine unberechenbare FDP und sehr selbstbewusste Grüne – sie alle haben ihren Anteil an der Koalitionskrise in Frankfurt. Eine Analyse.

In der Nacht auf den 27. März scheint die Welt für die SPD und die Grünen in Frankfurt plötzlich vollkommen in Ordnung zu sein. In einem Club an der Gallusanlage feiert Mike Josef seinen Wahlsieg. Mit einem Vorsprung von 6064 Stimmen hatte der Sozialdemokrat die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegen Uwe Becker (CDU) gewonnen. Zur Party kommen auch viele Grüne, darunter durchaus Leute aus den vorderen Reihen. Gemeinsam singt man den Queen-Klassiker „We are the Champions“ und die Eintracht-Hymne „Im Herzen von Europa“. SPD und Grüne – zusammen haben sie Uwe Becker geschlagen und verhindert, dass elf Jahre nach Petra Roth wieder ein Stadtoberhaupt der CDU regiert. So ist das vorherrschende Gefühl in dieser Nacht.

Knapp vier Monate später ist davon nichts, aber auch gar nichts geblieben. Die von den Grünen angeführte Koalition mit SPD, FDP und Volt ist zwei Jahre nach ihrer Gründung in ihre schwerste Krise geraten. Mike Josef hat eine Verfügung erlassen, wonach der neue Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) plötzlich auch Gesundheitsdezernent ist. Das war anders geplant von der Koalition. Doch Josef, offenbar getroffen und verletzt von einem Streit um Chefposten im Aufsichtsrat, lässt es auf einen Machtkampf ankommen.

Mike Josefs Machtkampf bindet Kräfte

Es ist ein Machtkampf, der erneut Kräfte bindet im Römer. Wie schon die Abwahl von Peter Feldmann, wie der OB-Wahlkampf, wie der Wahlkampf vor der Stichwahl. Erneut geht es um Personen, nicht aber um Fragen, die die Frankfurterinnen und Frankfurter tatsächlich betreffen. Etwa um den Standort für die neuen Städtischen Bühnen, über den Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) eigentlich vor der Ende der Woche beginnenden Sommerpause entscheiden lassen wollte. Dieser Zeitplan war immer schon recht ehrgeizig. Nun ist er wohl nicht mehr zu halten, denn im Römer diskutiert man gerade wieder einmal über Personen, nicht über Inhalte.

Gleiches gilt für die Wohnungspolitik. Menschen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten, aber keine bekommen haben, sollen bei der ABG eigentlich weniger Miete zahlen. Die Umsetzung dieses Abschnitts im Koalitionsvertrag? Fehlanzeige.

Den Haushalt für das laufende Jahr werden die Stadtverordneten am Donnerstagabend hingegen wohl verabschieden. Auf entscheidende Fragen, was sich Frankfurt in dieser Zeit eigentlich noch leisten kann und leisten sollte, werden sie aber kaum Antworten haben. Dafür dürfte Mike Josefs wundersame Personalpolitik an dem Abend wohl immer wieder Thema sein.

Drei Faktoren für Eklat im Römer

Dass es gerade jetzt zum Eklat im Römer gekommen ist, hat nicht nur den einen Grund. Im Wesentlichen sind es drei Faktoren, die zur aktuellen Situation geführt haben. Die Protagonist:innen sind…

Erstens ein Oberbürgermeister, der nicht mehr der nette Mike von nebenan sein will, der sich provozieren ließ und bei der Wahl seiner Reaktion schlecht beraten wurde.

Zweitens eine Frankfurter FDP, die sich offenbar ein Vorbild an ihrer Bundespartei nimmt und zunehmend Opposition in der Regierung spielt.

Drittens Frankfurter Grüne, die Mike Josef als Oberbürgermeister von ihren Gnaden ansehen.

Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert ist nun auch für Gesundheit zuständig – ohne dass er das geplant hatte. © Rolf Oeser

Um mit Punkt drei zu beginnen: Die Grünen hatten sich sehr schnell festgelegt, wie der Magistrat nach dem Ausscheiden von Mobilitäts- und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) aussehen soll. Für Mobilität ist der neu in die Stadtregierung gewählte Wolfgang Siefert zuständig, das Thema Gesundheit geht an Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne). Und um das in finanzielle Schieflage geratene Klinikum Höchst sollte sich Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) kümmern – mit Majer als Berater.

Inhaltlich ist das durchaus sinnvoll. Siefert und Voitl haben sich seit der Kommunalwahl 2021 bereits in ihre Themen eingearbeitet. Und das Klinikum ist wegen der städtischen Beteiligung bei Bergerhoff gut aufgehoben. Das Problem ist nur: Die Grünen haben diese Personalien definitiv nicht festzulegen. Wer im Magistrat welche Aufgabe übernimmt, entscheidet nur der Oberbürgermeister.

Frankfurter Grüne geben sich selbstbewusst

Insofern hätte Josef wohl erwartet, dass die Grünen ihn fragen und bitten, ob er die Personalien wie geplant umsetzt. Doch allzu unterwürfiges Verhalten passt ganz und gar nicht zu den Grünen, die zuletzt Wahl um Wahl in Frankfurt gewonnen hatten. Nur die OB-Wahl nicht.

Viele Grüne aber sind der Meinung, dass Mike Josef ihnen etwas schuldig sei. Schließlich hatte der SPD-Mann die Stichwahl nur mit immenser Unterstützung von Wählerinnen und Wählern der Grünen gewonnen.

Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) würde sich gerne auch ums Ressort Gesundheit kümmern, darf es vorerst aber nicht. © Renate Hoyer

Was man außerdem immer wieder hört: Hätten Bastian Bergerhoff und die ebenfalls den Grünen angehörende Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg kurz vor dem ersten Wahlgang die Korruptionsvorwürfe gegen den SPD-Politiker und Amtsleiter Tarkan Akman öffentlich gemacht, wäre Josef doch gar nicht in die Stichwahl gekommen. Schließlich hatten die Menschen in Frankfurt schon bei Feldmanns Abwahl gezeigt, dass sie den AWO-Skandal nicht als Kleinigkeit abtun. Womöglich hätte Josef als Sozialdemokrat deshalb wirklich Stimmen eingebüßt und Manuela Rottmann (Grüne) wäre statt ihm in die Stichwahl gelangt.

Das alles ist Spekulation. Aber sie passt durchaus zum Selbstverständnis vieler Grüner in dieser Stadt. Sie stellen die größte Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, sie besetzen das mit Abstand wichtigste Thema dieser Zeit – den Klimaschutz. Und jetzt sollten sie Kellner spielen und den Koch Mike Josef um Erlaubnis für die Umsetzung von längst gefassten Plänen bitten?

Mike Josefs Ärger über die Grünen

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich Josef manchmal über die Grünen geärgert. Zu oft schien ihm die Partei einen Führungsanspruch zwar zu formulieren, bei wichtigen Entscheidungen aber nicht umzusetzen. Zu zögerlich schien ihm die ganze Koalition zu agieren. Und nun dieses forsche Auftreten in Personalfragen. Doch das alleine hätte nie zur Eskalation geführt.

Dafür war die FDP notwendig, über die sich der Rest der Koalition schon lange ärgert. Doch bisher ging es um Sticheleien. Stadtverordnete wie Uwe Schulz und Isabel Schnitzler provozieren gerne, poltern plötzlich gegen die Sperrungen im Oeder Weg oder finden, die Stadt müsse auch Burschenschaften und rechte Buchverlage dulden. Die übrigen Koalitionäre beißen bei solchen Auftritten die Zähne zusammen oder auch nicht, manchmal gibt es ein paar emotionale Worte – doch der von der FDP angezettelte Streit um die Posten in den Aufsichtsräten ist eine sehr viel größere Sache.

Die Darstellung, die FDP habe den Ärger verursacht, würde die Parteispitze der Liberalen deutlich zurückweisen. Aber Fakt ist: Wirtschaftdezernentin Stephanie Wüst (FDP) sah es plötzlich gar nicht ein, dass sie ihre Posten in den Aufsichtsräten von Messe und Mainova räumen sollte. Die Unternehmen stünden vor großen Herausforderungen, und sie sei schließlich „mit Unterstützung der Koalition“ in die Gremien geschickt worden, ließ Wüst ausrichten. Was sie nicht sagte: Die FDP-Politikerin sollte nach Feldmanns Abwahl als Interimslösung in die Aufsichtsräte gehen. Dass der Oberbürgermeister das Recht hat, den Gremienvorsitz in wichtigen Gesellschaften zu besetzen, war zumindest in Frankfurt bisher unstrittig.

Mike Josef fühlt sich nicht ernstgenommen

Mike Josef wiederum fühlte sich in dieser Situation schlicht nicht ernstgenommen. Nicht von den Grünen, nicht von der FDP. Das teilte er den Magistratsgruppensprecher:innen der Koalitionsparteien am Dienstag voriger Woche auch deutlich mit. Seine Botschaft: So lange die Koalition mich nicht als Chef akzeptiert, so lange man mich nur als den freundlichen Mike aus dem Römer sieht, so lange dürft ihr von mir nichts erwarten. Kurzerhand setzte er ein Signal und tauschte in den Zuständigkeiten einfach nur den Namen Stefan Majer durch Wolfgang Siefert aus.

Dass Siefert nie behauptet hatte, er könne ein guter Gesundheitsdezernent sein – geschenkt. Mike Josef machte den Grünen deutlich: Respektiert mich, nehmt den Führungsanspruch in der Koalition wahr, weist die FDP in die Schranken – und wenn ich dann in den Aufsichtsräten sitze, erfülle ich euch auch gerne eure Wünsche.

Klug war das nicht. Ganz und gar nicht. Der Oberbürgermeister hat nach der Hessischen Gemeindeordnung nur wenig Macht. Die Verteilung der Posten im Magistrat ist sein einziges wirklich scharfes Schwert. Das hat Josef jetzt schon gezogen. Nach wenigen Wochen im Amt.

Erinnerungen an Peter Feldmann

CDU-Mann Uwe Becker fühlt sich – sehr zum Ärger von Josef – schon an Peter Feldmann erinnert. Dem hatten viele vorgeworfen, er regiere Frankfurt wie ein Sonnenkönig. Mit Alleingängen. Das wollte Mike Josef doch ganz anders machen.

Irgendwann in den nächsten Tagen wird auch Josef umdenken. Frankfurt kann sich keinen Gesundheitsdezernenten leisten, der für den Posten nicht geeignet ist und auch keine Motivation dafür mitbringt. Und über kurz oder lang wird Josef auch seine Posten in den Aufsichtsräten bekommen. Ansonsten würde sich Stephanie Wüst der Lächerlichkeit preisgeben. Zumindest bei der Mainova deutet sich eine Lösung schon an.

Doch die Koalition hat in diesen Tagen schweren Schaden genommen. Dass Grüne und SPD vorerst nicht mehr gemeinsam „We are the Champions“ durch die Nacht grölen, ist dabei noch das geringste Problem.