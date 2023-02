Klinikum Frankfurt-Höchst: Erinnerungen an alte Zeiten

Gesundheitspolitik

Die politische Debatte über das Klinikum hat auch mit OB-Kandidatin Manuela Rottmann zu tun.

Wer in diesen Tagen im Römer über das neue Gebäude des Klinikums Höchst spricht, spricht immer auch über die Vergangenheit: 16 Jahre ist es her, dass die Grünen den entscheidenden Antrag im Parlament stellten. Gleichzeitig geht der Blick – zumindest bei den Grünen – auch immer in die Zukunft. Am 5. März will sich Manuela Rottmann zur Oberbürgermeisterin wählen lassen. Jene Manuela Rottmann, die vor 16 Jahren Gesundheits- und Umweltdezernentin in Frankfurt war und an der Planung für das Passivhaus entscheidend mitwirkte.

Rottmanns Nachfolger im Gesundheitsressort, Stefan Majer, war im Jahr 2007 planungspolitischer Sprecher der Grünen und hatte den Antrag gestellt, „dass alle neuen Gebäude der Stadtverwaltung, städtischer Einrichtungen und Eigenbetriebe“ dem Passivhausstandard genügen müssten. Und Manuela Rottmann sei es gewesen, die das Konzept für das Gebäude in Höchst vorgestellt habe, sagte Majer in der vorigen Woche in der Plenarsitzung der Stadtverordneten. Ein Konzept, das bei der CDU nicht nur auf Zuspruch gestoßen sei, berichtete Majer. Der damalig Koalitionspartner der Grünen habe gar von „Energiesparwahn“ gesprochen, sagte der Gesundheitsdezernent.

Das wiederum wollte die CDU-Stadtverordnete Verena David so nicht stehen lassen. Die CDU begrüße den Umzug in das neue Gebäude, sagte sie. Im Übrigen hätten die Christdemokraten immer zu dem 230 Millionen Euro teuren Projekt gestanden, betonte David.

Wer vor langer, langer Zeit für oder gegen das Passivhaus im Westen der Stadt war, ließ sich in der vorigen Woche nicht endgültig klären. Dafür stand fest, dass das neue Gebäude nicht nur für das Klima, sondern auch für Patient:innen eine Erleichterung mit sich bringt. So berichtete die Fraktionschefin der Grünen, Tina Zapf-Rodriguez, von der Geburt ihres Sohnes im alten Gebäude. Unerträglich heiß sei es dort im Hochsommer gewesen. Im Passivhaus hingegen habe es kühle 22 Grad.