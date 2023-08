„Situation ist dramatisch“: Klinik-Verbund droht die Pleite – Bündnis will Varisano retten

Von: Holger Vonhof

Gewerkschaft, Linke, Attac und zwei SPD-Vertreter unterzeichnen Gründungserklärung für ein parteiübergreifendes Bündnis im Frankfurter Westen.

Frankfurt – Der Varisano-Klinikverbund der Krankenhäuser in Höchst, Bad Soden und Hofheim steht ohne Hilfe der öffentlichen Hand vor der Zahlungsunfähigkeit; Beschäftigte klagen über Personalmangel und berichten von Personalflucht. „Die Situation ist dramatisch“, sagt Georg Schulze, Landesfachbereichsleiter Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft in Hessen bei der Gewerkschaft Verdi.

Der Verdi-Bezirk Frankfurt hat deshalb zusammen mit dem Verdi-Kreisvorstand Main-Taunus, der Linken-Fraktion im Römer, den Linken im Main-Taunus-Kreis und der AG „Privatisierung Nein!“ von Attac ein „Bündnis für eine sichere Gesundheitsversorgung im Main-Taunus-Kreis und im Frankfurter Westen“ gegründet. Zu den Erstunterzeichnern gehören auch Michael Antenbrink, Unterbezirksvorsitzender der SPD Main-Taunus, und Philipp Neuhaus, Fraktionsvorsitzender der SPD im Main-Taunus-Kreistag.

Das neu gebaute Varisano-Klinikum Frankfurt-Höchst (Foto) wurde 2022 eröffnet und steht jetzt vor der Pleite. Ein parteiübergreifendes Bündnis will den Klinikverbund retten. © Michael Schick

„Das Bündnis ist sogar noch breiter“, sagt Thomas Völker, wissenschaftlicher Referent für Sozial- und Gesundheitspolitik für die Linksfraktion im Hessischen Landtag und Vorstandsmitglied des Kreisverbands Main-Taunus: „Es arbeiten auch Grüne mit und Vertreter des Marburger Bundes, und mit der SPD Frankfurt sind wir im Gespräch.“ Ziel des Bündnisses ist es, Einfluss auf die Zukunft des Klinikverbunds zu nehmen. Denn der wird gerade diskutiert – angesichts des Defizits, das im Juli bekannt geworden ist.

Bündnis will Zukunft der Varisano-Kliniken sichern

Das Klinikum Höchst benötigt in diesem Jahr zusätzlich neun Millionen Euro zur Sicherung seiner Liquidität von der Stadt Frankfurt, um den Verlust aus dem Jahr 2022 auszugleichen. Bis Ende 2024 werden darüber hinaus weitere 38 Millionen benötigt. Im gesamten Klinikverbund ist von mehr als 150 Millionen Euro die Rede.

„Es sind hausgemachte Probleme“, sagt Verdi-Mann Schulze. Die Standorte Hofheim und Bad Soden seien im vergangenen Jahr überwiegend aus der Notfallversorgung abgemeldet gewesen, weil Personal fehle. Folglich werden weniger Einnahmen generiert. Das Personal an diesen beiden Standorten wird – im Gegensatz zu Höchst – nicht nach Tarif bezahlt. Im nahen Bad Homburg locken Tarifvertrag und Job-Ticket.

„Es ist ein Exodus der Fachkräfte“, der schuld am Liquiditätsproblem sei, sagt Schulze: „Um in wirtschaftlich vernünftiges Fahrwasser zu kommen, braucht es ein richtiges Konzept, und das geht nur, wenn Fachpersonal da ist, um Leistungen zu erbringen.“ Es reiche nicht, gute Ärzte zu haben: Für eine „multiprofessionelle Leistung“, so Schulze, brauche es eine Zusammenarbeit „vom Arzt bis zum Krankentransporteur“.

Restrukturierung und mehr – was das Bündnis für den Klinikverbund fordert

Das neue Bündnis fordert in seiner Gründungserklärung, dass alle drei Kliniken inklusive der Aufrechterhaltung der Notfallversorgung an allen Standorten fortbestehen und auch attraktive Arbeitsbedingungen wiederhergestellt werden.

Bei der „Restrukturierung“ der Kliniken dürfe der Fokus nicht allein auf der Rentabilität, sondern auch auf dem Wohl der Patienten liegen: „Qualität und Wirtschaftlichkeit müssen Hand in Hand gehen.“ Dazu brauche es eine solide regionale Bedarfsanalyse und -planung.

Der Konsortialvertrag zwischen der Stadt Frankfurt und dem Main-Taunus-Kreis müsse entsprechend fortgeschrieben werden. Außerdem fordert das Bündnis eine Beteiligung des Landes am Krankenhausbetrieb und die vollständige Übernahme von Investitions- und Energiekosten. (Holger Vonhof)